Foggia, dieci consiglieri chiedono più sicurezza in via Scillitani dopo la morte di Simone Raucea

A dieci mesi dalla morte di Simone Raucea, investito e ucciso a 25 anni mentre attraversava via Lorenzo Scillitani, dieci consiglieri comunali hanno sottoscritto una mozione, promossa da Francesco Strippoli (M5S), per chiedere interventi sulla strada che costeggia la Villa Comunale di Foggia. Il documento sollecita il potenziamento dell’illuminazione pubblica, la riattivazione del semaforo spento da mesi e la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, oltre alla collocazione di una targa commemorativa nel luogo in cui il giovane perse la vita.

Studente di Scienze e tecniche psicologiche all’Università di Foggia, Simone era anche volontario del servizio civile presso l’ADMO e donatore effettivo di midollo osseo. Aveva già compiuto un gesto di grande generosità, donando le proprie cellule staminali per contribuire a salvare la vita di una persona sconosciuta. Un impegno verso gli altri che continua a essere ricordato soprattutto dai tanti giovani che lo avevano conosciuto. Il suo ricordo, a dieci mesi dalla tragedia, resta vivo nella comunità cittadina, come hanno dimostrato la fiaccolata organizzata a gennaio, la partecipazione del mondo universitario e le richieste di quanti continuano a sollecitare provvedimenti per evitare che su quelle stesse strisce pedonali possano verificarsi altri incidenti.

«La conclusione della vicenda giudiziaria non chiude nulla, anzi rende ancora più urgente intervenire», dichiara Francesco Strippoli. «Il 4 novembre il Giudice ha accolto la richiesta di patteggiamento del conducente, che la difesa ha motivato richiamando anche le condizioni meteorologiche della serata e la scarsa illuminazione della strada. Sono le stesse criticità di visibilità e viabilità che i cittadini denunciano da tempo, e che ancora oggi sono tutte lì.»

Il semaforo di Via Scillitani è ancora spento e non è stato installato alcun dispositivo per rallentare la velocità, nonostante gli impegni presi pubblicamente a gennaio. «Non è una questione di sensibilità, ma di responsabilità», prosegue Strippoli. «Il Codice della Strada affida al Comune, in quanto proprietario della strada, la manutenzione degli impianti e della segnaletica. Il servizio semaforico non rientra nemmeno nel contratto con il gestore dell’illuminazione pubblica: riattivare quel semaforo spetta direttamente agli Uffici comunali, ed è ora che lo facciano.»

La mozione impegna l’Amministrazione ad attivare il semaforo entro trenta giorni dall’approvazione e a pretendere dal gestore dell’illuminazione pubblica la misurazione dei livelli di luce in Via Scillitani, con l’adeguamento immediato a carico del fornitore se i valori non risultano conformi alle norme. Chiede inoltre attraversamenti pedonali rialzati, un limite di 30 km/h nel tratto davanti alla Villa Comunale con pannelli che segnalano la velocità, controlli della Polizia Locale e la verifica dell’illuminazione degli attraversamenti più a rischio della città, finanziando gli interventi con i proventi delle sanzioni che la legge vincola alla sicurezza stradale.

Con la mozione si chiede anche una targa commemorativa per Simone, concordata con la famiglia, da collocare nel luogo dell’incidente o accanto alla Villa Comunale, in un punto ben visibile dove chiunque possa fermarsi a ricordarlo. Infine, iniziative di educazione stradale nelle scuole insieme alla Provincia di Foggia, perché la sua memoria diventi anche prevenzione.

«Tenere viva la memoria di Simone significa anche fare in modo che nessun altro perda la vita su quelle strisce», aggiunge Strippoli.

Hanno sottoscritto la mozione i consiglieri comunali Francesco Strippoli, Francesco Salemme, Giovanni Quarato, Annarita Palmieri, Antonio De Sabato, Pasquale Dell’Aquila, Pasquale Cataneo, Stefania Rignanese, Antonello Di Paola e Antonio Pio Mancini.

«Brecht diceva che “è la semplicità, che è difficile a farsi”», conclude Strippoli. «Lo diceva pensando a un traguardo umano e sociale ben più grande e complesso, per quanto necessario e, a suo modo, ovvio: lo stesso a cui guardava Simone, grande appassionato di politica, che questa citazione l’avrebbe apprezzata. Qui a Foggia, però, Brecht lo avrebbe detto per l’illuminazione di una strada, per un semaforo e per un attraversamento pedonale sicuro. Simone merita almeno questo: che per una volta la semplicità diventi facile.»



Pubblicato il 7 Novembre 2026