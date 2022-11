Foggia, dai bassifondi della classifica alla quasi zona playoff

Dai bassifondi della classifica alla quasi zona playoff, è la rimonta targata Fabio Gallo, mister umiltà e dedizione per il lavoro. E’ arrivato che peggio quasi non si potesse fare con un Foggia che occupava le posizioni peggiori della classifica di Lega Pro, nonostante i sacrifici compiuti dalla proprietà in estate. Soltanto che doveva costruire una squadra e dare una certa identità, aveva dato solo confusione trasmesso la sua presunzione, il predecessore di mister Gallo. Ma il tecnico, ex Ternana, ed a giocatore ex Atalanta, ha lavorato soprattutto sui nervi dei suoi ragazzi e a livello psicologico, dando subito però anche disciplina tattica ed in campo si vede una squadra che corre ed ha voglia di farlo al triplice fischio. Dieci punti in cinque partite il bottino collezionato da mister Gallo, meglio sinora nelle ultime cinque giornate hanno fatto soltanto le prime tre, Catanzaro, Crotone e Pescara. Tuttavia, in trasferta contro la Viterbese le reti si sono viste tutte nella ripresa, Garattoni al 53’, mentre Marotta ha pareggiato e capitan Di Pasquale al 79’ l’ha chiusa o meglio ‘lucchettata’ in un match meritato per i Satanelli, dove la vittoria di misura quasi le va stretta, ma adesso quella zona playoff, distante solo un punto non è più un miraggio, come quando è arrivato il nuovo tecnico. Mercoledì sera però si scenderà daccapo in campo per la Coppa, questa volta contro la Juve Stabia alle ore 20.30 mentre poi si tornerà per il posticipo del campionato, lunedì sera contro l’Avellino ma allo “Zaccheria”. L’analisi di mister Gallo al termine della gara vinta in trasferta, la prima in questo campionato nel rendimento esterno, ai microfoni ufficiali: “E’ la prima vittoria fuori casa ed è stata voluta e scaturita dalla voglia di fare di questi ragazzi. Avremmo potuto avere un risultato molto più rotondo se non fosse stato per la parate di Fumagalli e per la nostra leziosità sotto porta. Siamo stati bravi a vincere la partita. Il primo tempo è stata una partita molto tattica. Avevo la sensazione di poter vincere la partita e la scelta di Peralta è stata fatta proprio per questo. Prima faticavamo ad arrivare alla conclusione ma ora stiamo crescendo perché creiamo molte più occasioni da gol. Lavoreremo ancora da questo punto di vista ma la squadra mi sta seguendo. Il Foggia è sempre più la mia squadra. La squadra è stata perfetta tranne nel gol del pareggio che abbiamo fatto un errore noi. La scelta di Peralta è stata fatta proprio per avere qualità in campo“. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

