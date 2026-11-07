Foggia: controlli su giacenze, sequestrate 174 tonnellate olio extravergine, in parte di origine greca

I militari della Guardia di Finanza di Manfredonia e il personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari della Puglia e della Basilicata hanno sequestrato 174 tonnellate di olio extra vergine di oliva per un valore stimato di 1,5 milioni di euro nel corso di un controllo congiunto effettuato in uno stabilimento che opera nel settore oleario in provincia di Foggia. L’ispezione ha riguardato la verifica delle giacenze di olio presenti nei serbatoi dell’impianto, mediante il confronto tra le consistenze fisicamente rilevate e i quantitativi risultanti dalle registrazioni presenti nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), con lo scopo di accertarne la corrispondenza e la regolarità. Le verifiche hanno evidenziato la presenza di significative eccedenze di prodotto rispetto alle quantità annotate nel registro telematico obbligatorio, circostanza che ha comportato l’adozione di un provvedimento di sequestro amministrativo di circa 174 tonnellate di prodotto. In particolare, sotto i sigilli sono finiti circa 126.129 chilogrammi di olio extra vergine di oliva dichiarato di origine greca e circa 47.848 chilogrammi di olio extra vergine di oliva biologico di origine italiana. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio e di vigilanza sulla filiera agroalimentare svolto dalla Guardia di Finanza e dall’Ispettorato centrale, volto a contrastare le irregolarità nella circolazione e nella commercializzazione dei prodotti, a tutelare gli operatori che agiscono nel rispetto delle regole e a garantire ai consumatori adeguati livelli di trasparenza e correttezza delle informazioni fornite. Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati a ricostruire le cause delle anomalie riscontrate e ad accertare eventuali ulteriori violazioni della normativa di settore, nonché la possibile sussistenza di pratiche commerciali sleali connesse all’attività dello stabilimento controllato



Pubblicato il 7 Novembre 2026