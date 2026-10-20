Foggia, con il Giugliano arriva un altro ko: Auteri ora rischia

Secondo stop consecutivo per il Foggia di Auteri, sconfitto 3-1 a Giugliano nel posticipo della decima giornata di Serie C. I rossoneri partono bene e trovano il vantaggio con Ravasio, ma poi subiscono la rimonta dei padroni di casa, che si impongono allo stadio Alberto De Cristofaro. La formazione allenata da Gaetano Auteri, ancora una volta, come già accaduto in precedenti sconfitte, ad esempio contro l’Inter U23 a Sesto San Giovanni, non solo si fa rimontare, ma crolla. Lunedì sera il Foggia è letteralmente affondato sotto i colpi dell’ex Balde, De Rosa ed Esposito. Una squadra può perdere, ma una sconfitta in questo modo, contro una diretta concorrente, deve far riflettere. D’altronde, sono già cinque i ko in dieci gare disputate. Numeri che, al momento, non mettono a rischio la posizione di Gaetano Auteri, confermato nel dopogara da uno dei due presidenti rossoneri, Casillo jr, che ha richiamato all’unità squadra e staff tecnico. Parole durissime quelle del presidente del Foggia, Gennaro Casillo jr, intervenuto ai microfoni di Antenna Sud dopo la sconfitta contro il Giugliano. Il numero uno rossonero non ha nascosto la propria amarezza per la prestazione, lanciando un messaggio chiaro a tutto l’ambiente: prestazioni del genere non saranno più tollerate. “Abbiamo deciso, io e il mio socio, di metterci la faccia. È stata una partita e una prestazione indecorosa e non possiamo permetterlo. Lo abbiamo già riferito all’allenatore e ai calciatori. Siamo sempre noi a metterci la faccia”, ha dichiarato Casillo. Il presidente ha poi ribadito la volontà di proseguire lungo la strada intrapresa, escludendo decisioni dettate dalla rabbia del momento, ma pretendendo un immediato cambio di atteggiamento. In caso contrario, potrebbero arrivare anche ribaltoni in panchina o l’esclusione di alcuni giocatori dal progetto rossonero. “Andiamo avanti con questo progetto tecnico, ma così non va bene. Non facciamo colpi di testa, ma non meritiamo queste prestazioni. Mi scuso con i nostri tifosi. Faccio i complimenti al Giugliano perché ci ha messo il cuore e ha vinto meritatamente, pur senza allenatore”. Dunque, la sfida contro la Cavese, in programma domenica allo Zaccheria, potrebbe diventare decisiva per Auteri. In caso di mancata vittoria, e soprattutto di un’altra sconfitta, l’esonero potrebbe diventare un’ipotesi concreta. Curioso il precedente sulla panchina del Bari, quando la sconfitta contro la squadra metelliana costò cara al tecnico. Questa volta si presenta una sorta di “sliding doors”: Auteri ha l’occasione di cambiare un destino che sembra segnato dai risultati e da un gioco che non decolla, nonostante in estate gli sforzi della proprietà non siano mancati. Troppo spesso, però, nelle sue recenti esperienze, anche a Benevento, dove il tecnico campano aveva a disposizione una squadra costruita per vincere, Auteri non è riuscito a gestire il gruppo all’altezza delle aspettative. Ora la gara con la Cavese rappresenta un passaggio fondamentale: servirà una risposta concreta per allontanare le ombre sul futuro della panchina rossonera. (Ph. F. Antonellis/Calcio Foggia).



Pubblicato il 20 Ottobre 2026