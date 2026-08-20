Foggia Città Europea dello Sport, presentato il logo ufficiale della candidatura

Foggia compie un nuovo passo nel percorso verso la candidatura a Città Europea dello Sport 2028. Dopo la predisposizione e l’invio del dossier di candidatura ad ACES Europe, la città presenta oggi il logo ufficiale della candidatura, destinato ad accompagnare il percorso istituzionale e sportivo verso il 2028. Non si tratta semplicemente di un nuovo marchio grafico, ma di un simbolo che vuole racchiudere in un’immagine l’identità di Foggia, la sua tradizione e la sua ambizione europea attraverso il linguaggio universale dello sport.

Il cuore del logo è rappresentato dalle tre fiammelle, elemento caratteristico dell’identità storica di Foggia. Le tre fiammelle sono state reinterpretate in chiave dinamica e contemporanea e diventano parte integrante della figura dell’atleta. Il simbolo della città si trasforma così in un’immagine di energia, movimento, passione e crescita.È il filo conduttore dell’intera candidatura: dalle radici di Foggia verso il futuro, attraverso lo sport.La figura dell’atleta rappresenta invece tutte le persone che fanno sport: dai bambini che muovono i primi passi nelle palestre e nei campi della città agli atleti che hanno portato il nome di Foggia sui più importanti palcoscenici nazionali e internazionali.Il messaggio è quindi inclusivo: lo sport non appartiene soltanto ai campioni, ma a tutta la comunità.La parola FOGGIA, collocata al centro del marchio, rappresenta il vero protagonista della candidatura. Attorno alla città si sviluppa un progetto che coinvolge società sportive, federazioni, tecnici, dirigenti, volontari, scuole, giovani, famiglie e cittadini. La candidatura nasce infatti dalla consapevolezza che lo sport può rappresentare una straordinaria leva di sviluppo per il territorio: salute, inclusione, educazione, socialità, turismo, economia e rigenerazione urbana.Alla base della figura dinamica compare il tricolore italiano, che sottolinea il legame tra Foggia e la propria identità nazionale. Nella parte inferiore del logo sono invece presenti i riferimenti ad ACES Italia e ACES Europe, insieme al simbolo della Città di Foggia: una composizione che racconta visivamente il percorso della candidatura. «Abbiamo scelto un logo che raccontasse Foggia prima ancora della candidatura – sottolineano la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta –. Le tre fiammelle sono la nostra identità, l’atleta rappresenta la nostra comunità sportiva e il movimento verso l’alto rappresenta la nostra volontà di crescere. Il 2028 è l’orizzonte verso il quale vogliamo accompagnare la città, ed il percorso verso Foggia Città Europea dello Sport 2028 vuole coinvolgere l’intero territorio».



Pubblicato il 20 Agosto 2026