Foggia Città Europea dello Sport 2028, ora la partita si gioca su impianti e risorse

Il riconoscimento europeo arriva al termine di un percorso costruito negli ultimi mesi attorno alla candidatura di Foggia, con la ricognizione degli impianti, delle attività e delle realtà che compongono il movimento sportivo cittadino. ACES Italia ha ufficializzato la designazione della città per il 2028, aprendo adesso una fase nuova che chiama in causa non soltanto il Comune, ma anche società, associazioni, atleti, tecnici, dirigenti e volontari che ogni giorno tengono in piedi lo sport sul territorio. Per questo la notizia è stata accolta con soddisfazione dalla comunità sportiva foggiana, che vede nel titolo ottenuto non solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma soprattutto la possibilità di dare maggiore visibilità alle diverse discipline e di trasformare l’appuntamento del 2028 in un’occasione concreta di crescita. Il riconoscimento riguarda infatti un tessuto sportivo costruito nel tempo, fatto di realtà che operano a livelli diversi e che contribuiscono non soltanto ai risultati agonistici, ma anche alla formazione dei più giovani, alla socialità e all’inclusione. È su questa rete che si fonda una parte importante della candidatura e sarà proprio da qui che dovrà passare la capacità di utilizzare il titolo europeo per rafforzare ciò che già esiste e creare nuove opportunità per chi pratica sport in città. Il percorso di candidatura è stato accompagnato da un dossier nel quale sono confluiti investimenti, impianti, manifestazioni, risultati raggiunti, obiettivi e prospettive del sistema sportivo foggiano, con un’attenzione particolare a quanto realizzato negli ultimi tre anni. L’ultima tappa è arrivata tra il 24 e il 26 settembre, quando la Commissione di valutazione ha visitato Foggia per verificare direttamente i contenuti del dossier, conoscere le realtà coinvolte e incontrare le diverse componenti del movimento sportivo cittadino. “È un motivo di orgoglio e di legittima soddisfazione, un punto di arrivo ma, al tempo stesso, per noi un punto di partenza, perché gli impegni assunti devono essere portati a compimento con responsabilità e determinazione”, ha dichiarato la sindaca Maria Aida Episcopo. Ed è proprio sugli impegni assunti che si sposta ora l’attenzione. Nel programma indicato dall’amministrazione ci sono la valorizzazione degli impianti, il sostegno alle associazioni, la ricerca di finanziamenti e la partecipazione a progetti europei, insieme al rafforzamento dello sport paralimpico e inclusivo, alla promozione della salute e della prevenzione, alla mobilità sostenibile, all’attenzione all’ambiente e alla possibilità di attrarre nuovi eventi.

A questi obiettivi si aggiungono lo sviluppo del turismo sportivo, un maggiore coinvolgimento dei giovani e la costruzione di relazioni con altre città europee. “Questo riconoscimento può determinare un ulteriore salto di livello nella diffusione dello sport nella nostra comunità e nel miglioramento della comunità stessa attraverso lo sport”, ha spiegato l’assessore Domenico Di Molfetta, sottolineando come il percorso non debba esaurirsi nel 2028 ma lasciare effetti destinati a durare anche negli anni successivi. Per l’assessore, dunque, il titolo dovrà diventare uno strumento per consolidare il rapporto tra città e pratica sportiva, migliorare le condizioni in cui operano associazioni e società e creare nuove occasioni di partecipazione. Una prospettiva che coinvolge anche lo sport paralimpico e inclusivo, oltre alla possibilità di utilizzare eventi e progetti europei come leva per aumentare la visibilità di Foggia fuori dai confini locali. Dietro la designazione resta poi il lavoro quotidiano di chi opera spesso lontano dai riflettori: allenatori, dirigenti, volontari, atleti e società che nelle diverse discipline garantiscono attività, formazione e occasioni di incontro. Il riconoscimento offre a questo patrimonio la possibilità di essere conosciuto di più, ma apre anche una fase nella quale dovranno essere affrontate le esigenze legate agli impianti, alle risorse e alla capacità di programmare iniziative con una prospettiva più lunga. Alla candidatura hanno dato il proprio sostegno anche Gigi Samele e Martina Criscio, intervenuti nella prefazione del dossier, insieme alla Commissione Sport del Comune di Foggia, all’Università di Foggia, al Coni, a Sport e Salute, all’Asl Foggia e alla Camera di Commercio. Il risultato ottenuto, quindi, non chiude il percorso ma apre il passaggio più delicato: trasformare la visibilità acquisita in risultati duraturi e fare in modo che il titolo del 2028 lasci effetti concreti sulla vita sportiva, sociale ed educativa della città. Il prossimo passaggio è fissato per lunedì 26 ottobre alle 11, nel Salone d’Onore del Coni a Roma, dove durante la XXXVIII edizione del Gala European City of Sport saranno proclamate le città europee dello sport 2028 e consegnate le Benemerenze Europee dello Sport e della Salute 2026/2028.



Pubblicato il 7 Ottobre 2026