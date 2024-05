Foggia, cede giostra durante festa patronale San Severo: 9 feriti, 2 gravi

(Adnkronos) –

Nove feriti, tutti giovanissimi, dei quali due con ferite gravi trasportati all'ospedale di San Giovanni Rotondo e sette, con ferite più lievi, ricoverati a Foggia e San Severo. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto a San Severo, in provincia di Foggia, dove una giostra è caduta per il cedimento di due grossi cavi durante la festa patronale in onore della Madonna del soccorso. A riferirlo il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, nella notte in una intervista a un sito web di informazione locale. I feriti sono tutti minorenni e di età superiore ai 10 anni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Maggio 2024