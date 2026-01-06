Foggia capitale della Pallavolo femminile under 18, prende il via il Torneo WEVZA

Foggia ospita il Torneo WEVZA di pallavolo femminile Under 18, competizione internazionale che vede la partecipazione di sette Nazionali e che garantisce l’accesso diretto alle fasi finali dei Campionati Europei di categoria. Le gare prendono il via oggi al Palazzetto dello Sport Preziuso, con ingresso libero fino a esaurimento posti e copertura in diretta streaming.

La manifestazione è stata presentata nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, alla presenza della sindaca Maria Aida Episcopo, degli assessori Domenico Di Molfetta (Sport), Giuseppe Galasso (Lavori pubblici e Rigenerazione urbana) e Simona Mendolicchio (Politiche sociali), del presidente della Commissione Sport Italo Pontone, dei consiglieri comunali Nicola Formica e Paolo Frattulino, oltre alle atlete della Nazionale italiana Under 18 e allo staff tecnico azzurro.

“Questa è una giornata veramente emozionante. Siamo orgogliosissimi di poter ospitare, qui a Foggia, la Nazionale under 18: il nostro cuore e il nostro tifo saranno azzurri” ha detto la sindaca Episcopo salutando i presenti a nome di tutta l’amministrazione e della Presidenza del Consiglio che ha autorizzato l’incontro nella sala. “Questo torneo è un tassello fondamentale per un 2026 che vogliamo sia all’insegna dello sport in tutta la nostra città” ha sottolineato.

“Vedere l’azzurro dentro la Sala Consiliare è bellissimo” ha aggiunto l’assessore Di Molfetta, che di esperienze ad altissimo livello con la maglia della nostra nazionale ne ha vissute parecchie nella sua carriera. “Questo per noi è un evento di straordinaria importanza. Ospitare la Nazionale under 18 è sicuramente un investimento notevole e per questo ringraziamo la Federazione Italiana Pallavolo e il presidente Giuseppe Manfredi che hanno dato fiducia a Foggia. In questi giorni abbiamo lavorato tanto per poter offrire impianti di primissimo livello a tutte le squadre partecipanti” ha spiegato.

“Abbiamo sempre lavorato a stretto contatto con l’amministrazione e la giunta comunale per organizzare questo evento, che ha visto all’opera tante persone e società del nostro territorio che non si sono risparmiate nemmeno un secondo per dare tutto il supporto alla Nazionale e all’organizzazione. Questa è la dimostrazione che lo sport unisce e può portare a risultati molto importanti” le parole del Presidente CT Fipav Bari-Foggia Giuseppe Petrelli, pronunciate anche in rappresentanza del presidente federale Giuseppe Manfredi.

Il presidente della Commissione Consiliare allo Sport Pontone ha formulato alle azzurre l’In bocca al lupo di circostanza.

Il Primo Allenatore Stefano Gregoris ha ringraziato tutti per l’accoglienza riservata. “Sono giorni che stiamo ricevendo affetto e calore da tutto il territorio pugliese e speriamo che questo sia di buon auspicio per staccare il pass per i Campionati Europei di categoria di quest’estate. Questo gruppo di ragazze sta lavorando da tempo per raggiungere questo obiettivo, è una squadra molto coesa e umile che lotterà con tutte le sue forze. Siamo onorati di poterci giocare una manifestazione così importante in questa città” ha concluso.

Al termine della conferenza è stata consegnata una targa dall’amministrazione al primo allenatore Stefano Gregoris e una maglia personalizzata ad ogni giocatrice.

Le rappresentative femminili Under 18 di Italia, Francia, Olanda, Belgio, Germania, Spagna e Portogallo da oggi, 6 gennaio, fino a sabato 10 gennaio si sfideranno nel Torneo WEVZA, che garantisce alla vincitrice l’accesso diretto ai Campionati Europei di categoria in programma la prossima estate (la seconda e la terza classificate dovranno affrontare un’ulteriore prova in un successivo torneo). Tre le partite per ognuna delle tre giornate della fase eliminatoria, che inizia oggi, rispettivamente fissate alle ore 15.30, alle ore 17 e alle ore 20. Le azzurre giocheranno sempre alle ore 20, e la gara d’esordio sarà con il Portogallo; il 7 gennaio è in programma Italia-Francia, l’8 gennaio Italia-Germania. Venerdì 9 si svolgeranno le due semifinali, alle ore 17.30 e alle ore 20. Sabato 10 la finale per il terzo e quarto posto, alle ore 17.30, e la finalissima sempre alle ore 20. Tutte le gare si svolgeranno al Palazzetto Preziuso, in via Guido Dorso.



