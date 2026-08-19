Foggia candidata al titolo di Città Europea dello Sport 2028

Foggia è ufficialmente candidata al titolo di Città Europea dello Sport 2028. È stato trasmesso ad Aces Europe – Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, il dossier di candidatura, un documento che racconta la visione, gli investimenti, i risultati raggiunti in questi ultimi anni e le prospettive di sviluppo del sistema sportivo cittadino. “Questa candidatura – dichiarano la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore comunale allo Sport Domenico Di Molfetta – rappresenta l’intera comunità foggiana. Il dossier che abbiamo consegnato ad Aces Europe è il risultato di un lavoro corale e racconta una città che crede nello sport come motore di inclusione, salute, educazione e sviluppo. È il frutto dell’impegno di centinaia di associazioni, tecnici, dirigenti, volontari e atleti che il giorno contribuisce a rendere Foggia una città viva e dinamica”. Il dossier di 160 pagine – fa sapere l’amministrazione comunale – mette in evidenza anche il programma di investimenti avviato dal Comune di Foggia per il potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi, insieme a un ricco calendario di eventi e iniziative. L’invio della candidatura segna ora l’inizio della fase di valutazione da parte di Aces Europe, che nei prossimi mesi visiterà la città per conoscere da vicino le strutture, i progetti e le realtà sportive del territorio, verificando sul campo quanto illustrato nel dossier.



Pubblicato il 19 Agosto 2026