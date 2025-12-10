Foggia calcio, voci di una possibile cordata

La lotta salvezza entra nel vivo e il Foggia continua a crederci. Il 2-2 di Siracusa, maturato sabato scorso, pesa molto più di un semplice pareggio: è la conferma che la squadra di Barilari ha ritrovato carattere e capacità di reagire nei momenti decisivi. A trascinarla è stato il capitano Vincenzo Garofalo, autore di una doppietta determinante che ha evitato una sconfitta diretta e ha mantenuto i rossoneri agganciati alla corsa per la permanenza. La classifica resta cortissima: il Foggia è a 15 punti, terzultimo, appaiato a Latina e Giugliano, che precedono solo per differenza reti. Dietro, Siracusa e Picerno inseguono a 14, mentre appena più avanti Sorrento e Cavese sono a 17. È un campionato livellato come non si vedeva da anni, senza squadre materasso né distacchi rassicuranti. La zona rossa coinvolge un blocco ampio e destinato a restare compatto fino all’ultima parte della stagione. Un dato incoraggia: nelle ultime cinque giornate, tra le squadre impelagate tra retrocessione diretta e playout, il Foggia è secondo soltanto al Siracusa, che ne ha raccolti sette. I rossoneri ne hanno conquistati cinque, sintomo di una crescita che arriva proprio mentre la squadra comincia a trovare maggiore equilibrio. Il prossimo appuntamento è lunedì allo Zaccheria contro il Monopoli, attualmente settimo e reduce da un pareggio fortunoso al “Veneziani”: una gara impegnativa ma anche un’opportunità per dare continuità ai segnali positivi. Intanto, sul fronte societario, alcune testate locali riferiscono di un possibile incontro tra un gruppo imprenditoriale legato alle energie rinnovabili e l’amministratore giudiziario del club. L’obiettivo sarebbe valutare un eventuale ingresso a supporto della gestione, con la speranza di poter intervenire a gennaio per rinforzare la rosa. Il Foggia è pienamente dentro la battaglia. E, per la prima volta dopo settimane difficili, sembra crederci davvero. (Ph. Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 10 Dicembre 2025