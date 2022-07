Foggia calcio, via alla campagna abbonamenti “Sto con te”

Lunedì 18 è stata presentata presso la Camera di Commercio di Foggia, la campagna abbonamenti 22/23 “Sto con te” da parte del Calcio Foggia. Una campagna inclusiva con scontistiche per famiglie, bambini e donne. I prezzi riguardanti gli abbonamenti, che potranno essere sottoscritti dalla settimana prossima, sono: Curva Nord e la Curva Sud, 120 euro ridotto 100, Tribuna Est 230 euro ridotto 160. C’è una promo family per lo stesso nucleo familiare per la Tribuna Est: 2 adulti + 1 bambino 430 euro, 2 adulti + 2 bambini 545 euro, 4 adulti 640 euro.

Per la Tribuna Nocera: Centralissima 700 euro ridotto 490, Centrale Superiore 380 euro ridotto 265, Laterale Superiore 350 euro ridotto 245, Inferiore 330 euro ridotto 230. Per primo ha preso parola il numero uno del Calcio Foggia, il patron Nicola Canonico: “È un periodo terribile questo tra mercato, sponsor e campagna abbonamenti. Stiamo lavorando bene anche se c’è stanchezza e stress ma siamo felici di quello che stiamo facendo. Domani incontriamo Peralta per la sottoscrizione del contratto che lo legherà al Foggia per due anni. Le aspettative sulla campagna abbonamenti ne abbiamo tante. Quest’anno vogliamo vedere tante famiglie allo stadio. La vendita inizierà la settimana prossima e si concluderà alla seconda giornata di andata in casa per il Foggia. Nei prossimi giorni daremo informazioni su dove sottoscrivere l’abbonamento. È giusto tutelare gli abbonati nella giornata pro Foggia perché chi non sottoscrive l’abbonamento non sta con il Foggia. Stiamo portando nomi importanti e continueremo a farlo. La prelazione ci sarà per chi negli anni ha sempre seguito il Foggia. Avranno credo una settimana di prelazione. Sono contento del lavoro che stiamo facendo e dell’entusiasmo che si sta creando non solo a Foggia ma anche nella provincia. Sarà il campo a parlare ma siamo sereni perché stiamo facendo un lavoro straordinario. Lo scorso anno c’era il covid che aveva influenza sulle persone quest’anno sarà diverso perché crea problemi meno seri. Mi aspetto il contributo dei tifosi quest’anno. Gli altri acquisti li renderemo ufficiali. Ci sono operazioni che faremo con il Milan per acquisto di calciatori giovani che diventeranno di proprietà del Foggia. Sono contento di Peschetola titolare con l’Inter giovanile. Stiamo chiudendo la prima punta e un altro difensore centrale da portare in ritiro. Vedremo poi cosa deciderà il mister durante il ritiro in base ai test su come completare la rosa. Abbiamo un nulla osta del comune per giocare le partite allo stadio Zaccheria. Arriverà qualche altro calciatore prima della partenza del ritiro. L’organico avrà bisogno qualche ritocco durante il ritiro ma mister Boscaglia avrà l’80% della rosa a disposizione”. Ci sono stati anche i saluti di Gelsomino, presidente Camera di Commercio ma anche del direttore commerciale, Pino Stefanini e Raffaele Identi. Tutti quanti hanno speso parole al miele per la tifoseria ed invitato tutti a fare l’abbonamento. Peralta, prossimo a diventare rossonero, ma speranze anche per il terzino Belli, proposto quest’ultimo alla Reggina per Bellomo. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

