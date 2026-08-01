Foggia Calcio, tre nuovi innesti: arrivano Coulibaly, Saro e Todisco

Il Calcio Foggia continua a muoversi con decisione sul mercato e mette a segno tre nuovi acquisti in vista della prossima stagione. Il club rossonero ha ufficializzato, infatti, gli arrivi del centrocampista Mamadou Coulibaly, del portiere Gianluca Saro e del terzino destro Gianmarco Todisco. Tutti e tre hanno sottoscritto un contratto che li legherà alla società fino al 30 giugno 2028.

L’innesto di maggiore esperienza è quello di Mamadou Coulibaly, centrocampista centrale senegalese, classe 1999, proveniente dall’FC Südtirol. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, ha esordito tra i professionisti con il club abruzzese, collezionando anche presenze in Serie A. Nel corso della carriera ha vestito le maglie di Udinese, Carpi, Virtus Entella, Trapani, Ternana, Palermo, Catanzaro e Salernitana, oltre all’ultima esperienza con il Südtirol. Il suo curriculum conta 25 presenze nella massima serie e oltre 130 gare in Serie B. “Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura – ha dichiarato Coulibaly –. Arrivo in una piazza dallo straordinario calore e dalla grandissima tradizione. Non vedo l’ora di scendere in campo e raggiungere insieme gli obiettivi della stagione”.

Tra i pali arriva invece Gianluca Saro, portiere friulano nato nel 2000 e acquistato a titolo definitivo dalla Cremonese. Cresciuto nei vivai di Pro Vercelli, Juventus, Cesena ed Empoli, ha mosso i primi passi tra i professionisti proprio con la Pro Vercelli, totalizzando 51 presenze e 18 clean sheet in Serie C. Successivamente ha vestito le maglie di Crotone e Cremonese, prima dell’ultima stagione disputata con il Cittadella. “Sono onorato e felice di iniziare questa avventura in una piazza gloriosa come questa. Come sempre darò tutto me stesso per onorare la maglia e i tifosi”, ha affermato il nuovo estremo difensore rossonero.

Sulla fascia destra il Foggia punta invece su Gianmarco Todisco, classe 2002, prelevato a titolo definitivo dall’Avellino. Cresciuto nei settori giovanili di Verona, Torino e Juve Stabia, ha esordito tra i professionisti con il Sorrento prima del trasferimento in Irpinia, dove ha conquistato la promozione in Serie B con la vittoria del campionato di Lega Pro nella stagione 2024-2025. Nell’ultima annata ha giocato con l’Audace Cerignola, distinguendosi per corsa, intensità e capacità di spinta sulla corsia destra. “Foggia è il Foggia, non si può rifiutare. Non vedo davvero l’ora di cominciare questa avventura in rossonero. Quando ti chiama un club con una storia e un blasone del genere, la risposta non può che essere immediata”, sono state le prime parole di Todisco.

Con queste tre operazioni il direttore sportivo continua a rafforzare la rosa a disposizione dello staff tecnico, aggiungendo esperienza, affidabilità e prospettiva in tre reparti chiave. Il mercato rossonero resta comunque aperto e, nelle prossime settimane, sono attesi ulteriori movimenti per completare l’organico in vista dell’inizio della nuova stagione. (ph. Calcio Foggia 1920)



Pubblicato il 1 Agosto 2026