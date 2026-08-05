Foggia Calcio, mercato in accelerazione

Il Foggia continua a muoversi con decisione sul mercato e mette a segno tre operazioni che rafforzano i reparti chiave della squadra. Il club rossonero ha ufficializzato il ritorno del difensore Davide Di Pasquale e gli ingaggi del centrocampista offensivo Hamza Haoudi e dell’attaccante Giuseppe Panico. Tutti e tre hanno sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, confermando la volontà della società di puntare su profili già esperti della categoria. Il nome che più accende l’entusiasmo della tifoseria è quello di Davide Di Pasquale.

Il difensore centrale pescarese, classe 1996, torna allo Zaccheria dopo l’ultima esperienza con il Crotone, riportando in rossonero un bagaglio di oltre 200 presenze tra i professionisti e un passato da capitano del Foggia. Cresciuto nel vivaio del Pescara e protagonista anche con Sambenedettese e Crotone, Di Pasquale rappresenta un innesto di personalità ed esperienza per il reparto arretrato. “Non ha prezzo tornare a vestire la maglia del Foggia. Questa gente ha un trasporto unico e al momento non riesco a descrivere realmente cosa provo”, ha dichiarato il difensore dopo la firma.

A rinforzare la mediana arriva invece Hamza Haoudi, centrocampista offensivo nato nel 2001, prelevato a titolo definitivo. Formatosi nel settore giovanile del Livorno, ha maturato esperienze tra Serie B e Serie C con Frosinone, Turris, Olbia e Pro Vercelli, distinguendosi per qualità tecnica e capacità di giocare tra le linee. In carriera ha già superato le cento presenze tra i professionisti. “Vestire questi colori e rappresentare una città come Foggia è un vero motivo d’orgoglio. Qui il calcio si vive con una passione speciale e non vedo l’ora di sentire il calore dello Zaccheria”, sono state le sue prime parole.

In attacco, infine, il Foggia si assicura Giuseppe Panico, classe 1997, acquistato a titolo definitivo dall’Avellino. Attaccante versatile e seconda punta, Panico è cresciuto nel settore giovanile del Genoa, con cui ha esordito anche in Serie A, per poi costruire una carriera ricca di esperienze tra Serie B e Serie C. Ha indossato, tra le altre, le maglie di Cesena, Cittadella, Novara, Juve Stabia, Lucchese, Pro Sesto, Crotone e Carrarese, risultando tra i protagonisti della promozione dei toscani in Serie B nella stagione 2023-2024.

Dopo il passaggio all’Avellino e il successivo prestito alla Ternana, approda ora in rossonero con un curriculum che supera le 200 presenze tra i professionisti e diverse convocazioni nelle Nazionali giovanili fino all’Under 20. “Foggia è una piazza calda che vive di calcio. Non vedo l’ora di scendere in campo allo Zaccheria, sudare per questa maglia e dare tutto me stesso per questi colori”, ha affermato.

Tre operazioni che testimoniano la volontà del club di costruire una rosa competitiva, affidandosi a giocatori già abituati ai campionati professionistici e motivati a recitare un ruolo da protagonisti nella nuova stagione. (ph. Calcio Foggia 1920)



Pubblicato il 5 Agosto 2026