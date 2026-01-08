Foggia, Bevilacqua guida la carica:“Settimana decisiva per le conferme”

Il Foggia di mister Barilari, dopo aver fermato allo “Zaccheria” la capolista Catania, tornerà in campo sabato alle 17.30 contro il Sorrento. A farsi carico della responsabilità di una settimana cruciale è stato l’autore del gol, Marco Bevilacqua, che ha parlato anche a nome dei compagni: “Questa sarà una settimana importante per andare a caccia di conferme. Siamo carichi per questi tre scontri diretti che abbiamo in successione”, tradotto oltre che con il Sorrento, nella gara interna con il Giugliano e infine nella trasferta di Latina. Per Bevilacqua, protagonista di un gesto tecnico degno di nota contro gli etnei, è stata anche la prima rete in campionato. “Non ho mai ricevuto indicazioni del genere. Se mi chiedete del mercato, sono del Foggia e darò tutto per questa maglia”. In ogni caso sarà difficile vedere, almeno fino a fine stagione, Bevilacqua lontano dal Foggia, che ha bisogno dei propri “corazzieri” davanti per salvare la baracca. Un Foggia che, con l’avvento di mister Barilari, ha dimostrato di avere la forza e la volontà di risollevarsi e risalire la china. Tra le squadre coinvolte nella lotta tra playout e retrocessione, i rossoneri sono gli unici ad aver conquistato 8 punti nelle ultime cinque gare, a fronte di una sola sconfitta, patita in rimonta contro la big Salernitana in trasferta prima della sosta. Chi è invece probabile all’addio è l’ex Monopoli Sylla, che con Barilari non sta trovando spazio. Bevilacqua ha voluto lanciare un messaggio a tutti: “Siamo una squadra unita e viva e lo si vede da ciò che facciamo in campo, perciò non vediamo l’ora di scendere in campo per raggiungere l’obiettivo”. Barilari potrà contare anche su Winkelmann, recuperato, e su Petermann, salvo che quest’ultimo non lasci a gennaio dopo essere tornato la scorsa estate. Un Foggia che, al netto di possibili cessioni, è in crescita, anche se il ds Musa è consapevole che a livello quantitativo dovrà intervenire per alzare ulteriormente la qualità del gruppo. Bevilacqua ha concluso ringraziando il compagno di squadra D’Amico per l’assist e spiegando la sua esultanza rabbiosa: “Avevo ancora adrenalina per il risultato della gara di andata, finita 6-0 per il Catania in terra siciliana”. Il giocatore ha poi ribadito che la squadra è carica per raggiungere i propri obiettivi. Il Calcio Foggia 1920 comunica la fine del prestito del calciatore rossonero Naïm Byar che ritorna al Bologna.

(Ph. Calcio Foggia/Federico Antonellis)



Pubblicato il 8 Gennaio 2026