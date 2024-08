Foggia beffato nel finale dall’argentino Lescano

Solo un pari nella serata dello “Zaccheria” vestito con l’abito da sera di fronte ai propri calorosi tifosi. Finisce 2-2 col Trapani, quest’ultima una delle maggiori candidate alla vittoria finale del campionato. I satanelli che non si nascondono con le loro ambizioni ma sono un percorso di crescita e squadra rinnovata a parte dal tecnico Brambilla, hanno da macinare di strada per poter essere davvero competitivi. Il Foggia targato Brambilla è partito forte perché dopo venti minuti, esattamente al 23’hanno trovato il gol: svarione di Benassai con Seculin in uscita sul lancio lungo di Felicioli, Emmausso deve soltanto depositare in rete il suo secondo gol in rossonero, primo boato stagionale per la bolgia dello “Zaccheria”. Sarà il festival degli errori difensivi pagati a caro prezzo. Al 45′, Karic scodella alla perfezione per l’inserimento di Kanoute che con assoluta freddezza firma il pari proprio al tramonto di un bellissimo primo tempo, 1-1 all’intervallo. Foggia che ha però prodotto le occasioni per raddoppiare ma che ha subito l’avversario. Nella ripresa. al 48′ c’è spazio anche per il nuovo vantaggio del Foggia: penetrazione di Zunno, Carraro spazza il suo rasoterra teso colpendo Sabatino, rimpallo che non lascia scampo a Seculin, altra rete nella notte dello “Zaccheria”. Al 96′ la doccia fredda: un cross senza pretese manda a vuoto De Lucia, Lescano tutto solo insacca di testa ed evita ai suoi di perdere un’imbattibilità che in campionato dura da un anno e mezzo. Proprio l’argentino, inseguito per un’estate dai pugliesi e grande assente della partita fino a quel momento. Tifosi sotto la curva quasi a scusarsi, d’altronde con un tifo incredibile che incute paura da ogni avversaria, si deve e può migliorare

Le dichiarazioni – Brambilla el post-gara ha detto: “Soddisfatto della prestazione meno della vittoria mancata e sfumata nel finale perché avremmo meritato. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla e non commettere errori evitabili ma sono fiducioso sul percorso dei miei ragazzi”. Testa quindi alla prossima gara, al San Nicola contro il Team Altamura, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro Crotone. (Ph. Calcio Foggia 1920).

Lapedota



Pubblicato il 27 Agosto 2024