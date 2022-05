Foggia batte la Turris e vola ad Avellino per il Secondo Turno

Il Foggia vince e passa il turno, anche se sarebbe bastato solo un pari. Il Calcio Foggia targato Zdenek Zeman, non ha sfoggiato tutti i suoi numeri, domenica Primo Maggio, ma nella ripresa, dopo aver tenuto botta ad una maggiore aggressività sul portatore di palla della squadra di Caneo (squalificato) ha risposto con le sue verticalizzazioni, triangolazioni che hanno portato al gol del vantaggio con Di Grazia e a quello del capitano, in chiusura, di Alessio Curcio, al culmine di un’altra azione, figlia degli schemi del Maestro. Il Calcio Foggia, tornerà in campo nel Secondo Turno dei playoff del girone C, questa volta per superare quello step nel quale lo scorso anno si arrese al Bari di Auteri. A questo giro, a questa corsa, con in sella mister Zeman proveranno a sfoderare la miglior prestazione per battere (unico risultato possibile) l’Avellino di mister Gautieri, allievo del tecnico rossonero, ma già battuto in campionato anche se oramai quel precedente serve solo agli almanacchi dove peraltro cambierà anche il luogo della contesa, che non sarà lo ‘Zac’ ma il ‘Partenio Lombardi’ di Avellino. Contro questi ultimi servirà la gara perfetta, visto i precedenti che vedono gli irpini vittoriosi per tre volte ai playoff di tre finali, ma il Foggia dal canto suo risponderà al fuoco nemico con i suoi Curcio, Ferrante e la forza del collettivo, di una società sana presieduta dal presidente ed imprenditore, dott. Nicola Canonico. Tuttavia, al termine della gara vittoriosa contro la Turris, figlia anche della ‘buona sorte’ dei foggiani ma quella aiuta soltanto gli audaci e chi crede ad oltranza, la società ha messo a disposizione della stampa, Zdenek Zeman, il quale come riportato dal club rossonero ha dichiarato: “Siamo contenti di aver passato il turno anche se la partita non mi è piaciuta perché non abbiamo fatto movimento ma capisco i ragazzi che non erano abituati a questo tipo di partite. Speriamo che si rendono conto di quello che hanno fatto perché così non possiamo giocare mercoledì. Penso che mentalmente i ragazzi pensavano bastasse un pareggio e non hanno giocato come dovevano. Di Grazia è un giocatore che può essere importante per noi, ha qualità e spero che le metta a disposizione della squadra più spesso. Per me le partite a gara unica sono tutte difficili e chi sta meglio è favorito. Dobbiamo recuperare mentalmente e fisicamente e speriamo che ci riusciamo”. Un Foggia allora che a prescindere dal risultato del campo, non si arrenderà e venderà cara la pelle al “Partenio Lombardi” con l’obiettivo di portare a casa il passaggio del turno. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

