Foggia, Auteri: “Un successo meritato e di un gruppo coeso”

Ravasio regala tre punti d’oro al Foggia targato Gaetano Auteri salva anche la panchina del tecnico rossonero. La partita dei rossoneri contro la Cavese, è statica e soporifera: di esaltante c’è rigore parato dal portiere del Foggia, Saro che impedisce ai metelliani di portarsi in vantaggio e incanalare la gara. Nella ripresa, a due minuti dal 90’, ci pensa il solito Ravasio a segnare il gol-vittoria su assist di Toure e a correre ad abbracciare il tecnico. Segnale di un gruppo unito? Può anche darsi, ma i 14 punti del Foggia, e in particolare la vittoria non inganni sugli evidenti limiti tecnico-tattici. Il prossimo impegno di campionato sarà lunedì prossimo in trasferta al “Capozza” e sicuramente potrà essere più utile per certificare o meno la crescita del Foggia e capire se si tratta di una svolta.

Tuttavia, al termine di Foggia-Cavese, Gaetano Auteri ha commentato togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: “Dovevamo essere più omogenei. Ho fatto alcuni esperimenti con Del Sole e Clergé ed è normale che sia mancata un po’ di continuità. I nostri equilibri vanno migliorati con la continuità, ma sono contento perché c’è un senso di appartenenza. Ho rivisto il rigore assegnato alla Cavese e mi è sembrato assurdo. C’è da rimanere increduli perché è assurdo assegnare un rigore del genere. Mi chiedo cosa serve andare a rivedere se l’episodio se poi confermano una decisione assurda”. L’ex Benevento ha poi proseguito: “Siamo consapevoli che c’è da migliorare anche dal punto di vista caratteriale. Chiedo pazienza a tutto l’ambiente. Dopo Giugliano ho sentito e letto tante cose negative ma non è così. La società ha tutto il diritto di esternare il disappunto ma il gruppo è coeso e il tempo ci darà ragione. Sono convinto che questo gruppo vincerà tante partite. Il successo ci farà lavorare meglio”.

Il lutto – La nota del club del Foggia, domenica sera, dopo la gara quando ha appreso della tragica notizia della scomparsa del giornalista Rino Palmieri. “Il Calcio Foggia 1920 esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rino Palmieri, storico giornalista e figura di riferimento dell’informazione sportiva foggiana. Per tanti anni, attraverso la sua attività giornalistica, Rino ha raccontato con passione e professionalità le vicende rossonere, accompagnando intere generazioni di tifosi nel racconto della storia del Foggia. Un legame, quello con i colori rossoneri, vissuto non soltanto attraverso il giornalismo, ma in alcuni periodi anche dall’interno della società, mettendo la propria esperienza e competenza al servizio del Club. Il Calcio Foggia 1920 si stringe con sincera vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore, ricordando Rino con affetto, stima e gratitudine per il contributo umano e professionale lasciato al mondo dell’informazione e alla comunità rossonera”.(Ph. Federico Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 26 Ottobre 2026