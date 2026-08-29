Foggia, Auteri perde due pedine: rilancio per Zunno, Berra è fatto

Il Foggia non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver acceso il mercato con una serie di operazioni mirate, il club rossonero continua a muoversi su più tavoli per completare l’organico a disposizione di Gaetano Auteri. Tra le piste tornate d’attualità c’è quella che porta a Marco Zunno, esterno classe 2001 di proprietà del Crotone. Il Foggia avrebbe infatti rilanciato per riportare in rossonero il giocatore, già protagonista nella passata stagione con 34 presenze, 3 gol e 5 assist in campionato. Un profilo conosciuto dall’ambiente e che potrebbe rappresentare una soluzione importante sulle corsie offensive. Intanto, un altro tassello è ormai definito. Filippo Berra vestirà la maglia del Foggia: secondo quanto riferito dall’agente Fifa Stefano Antonelli, intervenuto alla presentazione dell’Atletico Acquaviva, l’accordo tra i club è stato raggiunto sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione. Il difensore arriva dopo l’ultima esperienza tra Crotone e Salernitana e porta con sé duttilità e conoscenza della categoria. Sul centrale difensivo (ex Bari ai tempi di Auteri), c’era anche il Barletta che ne aveva però soltanto sondato il terreno. Il lavoro della società arriva però in un momento in cui Auteri deve fare i conti con le prime difficoltà sul piano delle disponibilità. In vista della sfida contro la Salernitana, il tecnico dovrà rinunciare a Davide Di Pasquale, frenato ancora dai problemi al ginocchio sinistro. Il difensore ha già saltato 135 minuti ufficiali e il perdurare del fastidio potrebbe allungare i tempi del rientro. Situazione più gestibile per Mamadou Coulibaly, che non è al meglio: il centrocampista potrebbe partire dalla panchina ed essere utilizzato soltanto in caso di necessità. Sul fronte offensivo, invece, sembra raffreddarsi la pista Ravasio. Restano vivi i contatti per Gabriele Gori dell’Ascoli, per il quale si valuta la formula del prestito con una compartecipazione sull’ingaggio, e per Mattia Tascone della Salernitana. Per il centrocampista si ragiona addirittura su un contratto triennale, ma la trattativa resta complessa: Tascone gradirebbe Foggia, mentre la Salernitana non sembra intenzionata a privarsi facilmente del proprio capitano. Le prossime ore potrebbero chiarire quali delle tante piste rossonere siano destinate a trasformarsi in nuovi colpi. Intanto oggi pomeriggio alle 18 il Foggia scenderà in campo di fronte alla Salernitana, ma con lo stadio “Pino Zaccheria” a porte chiuse. (Ph. F.Antonellis/Calcio Foggia).



Pubblicato il 29 Agosto 2026