Foggia, Auteri cerca il tris contro la capolista Potenza: allo Zaccheria torna la fiducia

Il Foggia targato Gaetano Auteri domenica pomeriggio sfiderà la capolista Potenza di Ivan Tisci. Partire con gli sfavori del pronostico, in questo caso, può alleviare la pressione sul gruppo rossonero che sembra si stia formando sotto la guida di Auteri, capace di infilare due vittorie di fila, per nulla scontate: prima contro il Sorrento, vicecapolista, e poi in trasferta, sul neutro di Crotone, contro il Cosenza. L’obiettivo primario del Foggia è quello di salvarsi senza passare dagli spareggi salvezza, ma la società è ambiziosa e, se dovesse essere centrato un obiettivo più importante, come la qualificazione ai playoff, sarebbe motivo di orgoglio.

Restare nel novero delle squadre in lotta per posizioni di prestigio potrebbe, inoltre, indurre la società rossonera ad alzare l’asticella nel mercato invernale di riparazione. Domenica, intanto, il Foggia ritroverà da avversari tre ex rossoneri: il difensore Giuseppe Loiacono, l’attaccante Jacopo Murano e il direttore sportivo Beppe Di Bari. I rossoneri. La squadra si è allenata in questi giorni sul campo di Candela, lavorando sulla tattica, mentre oggi è in programma la rifinitura alla vigilia della gara dello Zaccheria.

Auteri ha sempre chiesto di aspettare il suo Foggia, anche quando i risultati non arrivavano, ma le prestazioni non erano mancate. Adesso la squadra sembra essere più affiatata e, al di là della coppia offensiva composta da Luciani e Ravasio, che sta portando i suoi frutti, si vede finalmente un gruppo coeso. Intanto, buone notizie dall’infermeria, perché recuperano Zuccon e Haoudi, che andranno a caccia di una maglia da titolari. Situazione differente, invece, per Milan Demeter. Il calciatore sarà costretto a operarsi nei prossimi giorni. Sul piano tattico si proseguirà con il 3-5-2, con il tandem offensivo composto da Ravasio e Luciani, che stanno garantendo gol e affidabilità, supportati e coadiuvati dal resto della squadra negli altri reparti. (Ph. F. Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 10 Ottobre 2026