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Foggia, assalto a portavalori: banditi armati e mezzi incendiati

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(Adnkronos) – Un assalto a un furgone portavalori della società Battistolli è stato messo a segno questa mattina sulla statale 16 tra Cerignola, in provincia di Foggia, e San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. I banditi, una decina in tutto, armati e con il volto coperto, hanno preliminarmente dato alle fiamme dei mezzi e interrotto il traffico, poi si sono diretti verso il furgone e hanno tentato di aprirlo utilizzando l’esplosivo.  

Non è chiaro se siano riusciti a impossessarsi del bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Foggia.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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