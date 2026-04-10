Foggia: assalti portavalori, eseguite 16 misure in carcere

Ieri le Squadre mobili di Bologna, Chieti, Foggia e Modena, con il supporto del Servizio centrale operativo, hanno dato esecuzione, a Cerignola e in vari istituti penitenziari, alla esecuzione di 16 misure cautelari in carcere emesse dal gip distrettuale su richiesta della Dda della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. In particolare per quattordici dei sedici destinatari della misura custodiale, il gip ha rinnovato le misure custodiali emesse dal gip di Modena in occasione dell’arresto in flagranza operato lo scorso 18 marzo a Vignola. Le investigazioni, portate avanti dalla Squadra mobile di Modena e Bologna, con il supporto del Servizio centrale operativo, oltre a cristallizzare i gravi elementi indiziari a carico degli arrestati in flagranza di reato, consentivano, anche, di raccogliere gravi e concordanti indizi a carico di due soggettiche erano sfuggiti all’arresto. I due sono stati catturati, entrambi, a Cerignola nel pomeriggio di ieri. Al primo, classe 1981, pregiudicato per reati contro il patrimonio, viene contestato di essere stato presente, a Vignola al momento dell’irruzione della Polizia e di essere riuscito, in modo rocambolesco, a sfuggire alla cattura. Dalla ricostruzione investigativa l’arrestato appariva essere il reale organizzatore del programmato assalto al furgone portavalori di cui aveva curato i sopralluoghi e le attivita’ preparatorie all’imminente assalto. Il secondo catturato, classe 1990, e’ gravemente indiziato di avere curato la fase logistica, in Emilia, del gruppo anche attraverso il reperimento del campo in cui, il gruppo, si era radunato, facendo convergere le armi e i mezzi provento di furto, per operare l’assalto al portavalori. Il gip ha accolto, poi, l’aggravante dell’uso del metodo mafioso, contestata dalla Dda felsinea a tutti i destinatari di misura, da ravvisarsi nelle modalita’ paramilitari programmate per l’esecuzione dell’azione di assalto attraverso la predisposizione di temibili mezzi di attacco e difesa attraverso il reperimento e la messa a disposizione del gruppo di armi da guerra con caricatori, esplosivi e materiali combustibili.



Pubblicato il 10 Aprile 2026