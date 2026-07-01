Foggia approva rottamazione quinquies e “Acqua Comune”

Via libera del Consiglio comunale di Foggia alla cosiddetta “rottamazione quinquies” dei tributi locali e all’adesione ad “Acqua Comune”, la nuova società interamente pubblica che dal 2026 gestirà il servizio idrico integrato in Puglia. L’aula ha inoltre approvato il regolamento del Centro Palmisano e il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Con 24 voti favorevoli, l’aula ha dato il via libera all’applicazione della definizione agevolata prevista dalla normativa nazionale per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023. Il provvedimento consentirà a cittadini e imprese di regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune pagando esclusivamente il capitale dovuto, con l’azzeramento di sanzioni, interessi e aggio di riscossione. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle relative al Codice della strada, resterà dovuto il solo importo principale, mentre saranno cancellati interessi e maggiorazioni. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di trasformare crediti ormai datati e difficilmente esigibili in risorse concretamente recuperabili, riducendo allo stesso tempo il contenzioso e alleggerendo il peso economico su famiglie e attività produttive. “Questa delibera – ha spiegato l’assessore al Bilancio Davide Emanuele – offre una possibilità concreta a chi, per motivi diversi, si è trovato in difficoltà con i pagamenti dovuti al Comune. Eliminare sanzioni e interessi significa restituire respiro a famiglie e imprese, senza rinunciare al principio per cui ciascuno è tenuto a versare quanto effettivamente dovuto”. Il Consiglio ha quindi affrontato il tema della gestione del servizio idrico integrato, approvando con 16 voti favorevoli e 4 astensioni la presa d’atto della deliberazione dell’Autorità Idrica Pugliese che disciplina l’affidamento del servizio dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2045 attraverso la nuova società “Acqua Comune”, società per azioni interamente pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i Comuni pugliesi. Il provvedimento comprende l’approvazione dell’atto costitutivo, dello statuto, del piano economico-finanziario e dei pareri di legittimità e regolarità contabile, compreso quello della Corte dei Conti. Il modello adottato esclude l’ingresso di soggetti privati nel capitale sociale e punta a garantire universalità, continuità e accessibilità economica del servizio, prevedendo che ogni eventuale utile venga reinvestito nelle reti, negli impianti e nella tutela della risorsa idrica. “L’acqua è un bene comune – ha sottolineato Davide Emanuele – e la sua gestione deve restare saldamente in mano pubblica. Con questo voto il Consiglio ha scelto un modello solido sul piano giuridico ed economico, sorretto da pareri autorevoli, che mette al riparo il servizio idrico da logiche di profitto privato e lo orienta stabilmente verso l’interesse generale della collettività”. Nel corso della stessa seduta l’assemblea ha approvato anche, con 20 voti favorevoli e 8 astensioni, il nuovo regolamento del Centro Palmisano, che disciplina criteri e modalità di utilizzo della struttura, definendo le regole per la gestione e la fruizione degli spazi. A chiudere i lavori è stato il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio, ultimo punto all’ordine del giorno, con cui il Consiglio ha completato l’esame dei principali provvedimenti amministrativi previsti nella seduta.

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Pubblicato il 1 Luglio 2026