Foggia. Annibale ‘Dino’ Carta ucciso con colpo alla schiena, killer fuggito in bici

Sono focalizzate in particolare sulla vita privata e sull’attività lavorativa le indagini dei carabinieri sull’omicidio di Annibale ‘Dino’ Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso con quattro colpi d’arma da fuoco, una pistola di medio calibro, ieri sera in via Caracciolo, nei pressi dello stadio Zaccheria. E’ accaduto vicino alla sua abitazione. Carta era sceso a portare a spasso il cane. Il delitto appare pianificato e premeditato. L’autore dell’omicidio ha sparato a distanza ravvicinata, tanto che nei pressi del corpo sono stati trovati i bossoli. Il killer ha anche perso il caricatore della pistola ritrovato sul posto. Gli inquirenti stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza della zona. Carta non aveva precedenti. Era un esperto di fitness che frequentava prevalentemente gli ambienti sportivi e la parrocchia. Per questo le indagini si presentano particolarmente complesse. Non ho commenti da fare sulle piste, sulle ipotesi. Attendiamo che gli organi preposti a questo facciano il loro lavoro. Per il resto, oggi non può che essere una giornata di pensieri rivolti alla famiglia di Dino, di cui posso immaginare il dolore e lo sconforto senza fine”. Così Daniela Marcone, vicepresidente di ‘Libera contro tutte le mafie’, a proposito dell’omicidio avvenuto ieri sera nella sua città, di Annibale Carta, detto Dino, 42 anni, incensurato. “Drammaticamente, tragicamente, è morto”, scrive sui social Marcone, figlia di Francesco, direttore dell’Ufficio del registro della città dauna, ucciso il 31 marzo 1995, e referente nazionale dell’associazione per l’Area memoria. “A casa, lo attendevano sua moglie e due figlie piccole”, prosegue aggiungendo al post una fotografia della vittima. “Mi sembra importante guardare il suo sorriso in questa dolorosa giornata”, conclude Marcone.



Pubblicato il 14 Aprile 2026