Foggia, altro ko: l’Inter U23 cala il tris. Auteri: “Siamo vivi”

Il Foggia cade ancora. Al Breda di Sesto San Giovanni l’Inter U23 si impone 3-2 al termine di una gara che i rossoneri avevano iniziato nel migliore dei modi, davanti a circa 3.000 tifosi giunti da tutto il Nord per sostenere la squadra della Capitanata. Per Auteri arriva così il terzo ko nelle ultime quattro partite. Foggia avanti con Merdij, al primo centro con la maglia rossonera, ma la gioia dura poco: Milani ristabilisce subito la parità con un preciso diagonale. Prima dell’intervallo arriva il sorpasso dei nerazzurri: un’ingenuità della retroguardia rossonera spalanca a Fumagalli la strada per il 2-1. Nella ripresa l’Inter U23 trova anche il tris. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Avitabile a firmare il 3-1, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria. Il Foggia prova a reagire e al 94’ Ravasio riaccende le speranze, ma il forcing finale non produce il pareggio. La classifica resta preoccupante: il Foggia è quintultimo con 5 punti, gli stessi della Cavese, quartultima. Una sola vittoria conquistata finora per i rossoneri. A fine gara Gaetano Auteri non nasconde l’amarezza ai micforoni di Foggia TV: “Abbiamo commesso qualche errore tecnico, come in occasione del secondo gol, e me ne assumo io la responsabilità. Spesso sperperiamo e facciamo troppi regali. Sono molto amareggiato perché siamo passati in vantaggio con autorevolezza”. Il tecnico guarda però al lavoro per invertire la rotta: “Dobbiamo analizzare con serenità tutti gli aspetti positivi, ma anche le nostre colpe. Possiamo essere più solidi di quello che siamo stati. Dobbiamo crescere, ma anche costruire”. Sugli infortuni e sulla sostituzione di Gallo, Auteri spiega: “Ha provato a tenere duro perché ha preso una botta al costato, ma nel secondo tempo ho dovuto toglierlo perché era ammonito”. Poi il messaggio alla squadra: “Dobbiamo lavorare su queste negatività. Usciremo da questo periodo lavorando e analizzando bene tutti i nostri errori. Siamo competitivi e la squadra è viva”. Ora l’occasione per reagire. Il Foggia tornerà in campo domenica sera allo “Zaccheria” contro il Sorrento, capolista reduce dalla sconfitta nel derby contro il Bari. (Ph. Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 21 Settembre 2026