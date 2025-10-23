Foggia-Altamura, non è solo un derby: incrocio tra ex e voglia di rivincita

Domani sera alle 20,30, allo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia, andrà in scena un derby pugliese carico di significati: Foggia-Team Altamura. Una sfida che mette in palio punti pesanti per la classifica, ma anche ricca di intrecci, ricordi e incroci con il passato. Dopo il successo nel derby di Coppa contro il Casarano, i rossoneri tornano in campo per la 11ª giornata del girone C di Serie C con dieci punti in classifica, uno in meno rispetto agli avversari dell’Altamura. Nella gara di ritorno dello scorso campionato, il 6 gennaio scorso, furono proprio i murgiani ad avere la meglio con le reti di Leonetti e Grande. Questa volta, però, il match assume contorni diversi: in campo e fuori, saranno tanti gli ex che si ritroveranno di fronte. A cominciare da Alessio Curcio, ex capitano rossonero oggi leader dell’Altamura di Devis Mangia, passando per il direttore sportivo Matteo Lauriola e il preparatore dei portieri mister Gianni Iurino, entrambi con un importante passato a Foggia. Ma non finisce qui: sulla panchina del Foggia siede ancora Delio Rossi, lo stesso allenatore che guidò i rossoneri nella finale playoff persa qualche stagione fa contro il Lecco. In quell’occasione, tra le fila dei lombardi c’era anche Franco Lepore, oggi in campo proprio con l’Altamura. Una serie di legami che rendono questa sfida ancora più densa di significato, tra voglia di rivalsa e ricordi dolceamari. Il Foggia, reduce dalla sorprendente vittoria esterna sul Casarano grazie ai gol di Morelli e Sylla, vuole dare continuità ai risultati per allontanarsi dalla zona playout. Attualmente i satanelli occupano il 15° posto, con un punto di vantaggio sul Giugliano. Nel post-gara, mister Delio Rossi ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro settimanale e la crescita del gruppo: “Sono contento della prestazione e dei tre punti ottenuti. Abbiamo una squadra giovane, con diverse defezioni, ma prepariamo le partite sempre allo stesso modo, che si vinca, si perda o si pareggi. A volte va meglio, a volte peggio, ma gli avversari ci sono sempre e vanno rispettati. Questa vittoria dimostra che il lavoro settimanale ha il suo peso”. Martedì prossimo, 28 ottobre, il Foggia tornerà in campo per la Coppa Italia contro il Crotone, squadra che ha già inflitto una pesante sconfitta ai rossoneri in campionato (0-3 allo Zaccheria). Un motivo in più per affrontare la prossima sfida con spirito battagliero. Per il Foggia, dunque, non resta che continuare a pedalare, con grinta e cuore, cercando di evitare di passare nuovamente dai playout per centrare l’obiettivo salvezza. Il segnale alle dirette concorrenti è stato lanciato, ma domani sera contro l’Altamura sarà ancora battaglia vera. A dirigere l’incontro sarà il Sig. Domenico Castellone della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Pierpaolo Vitale di Salerno e Luca Chianese di Napoli. Il quarto ufficiale sarà il Sig. Valerio Pezzopane de L’Aquila. Castellone ha già arbitrato tre volte il Foggia, con un bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L’ultimo precedente risale al 10 novembre 2024, con la vittoria rossonera per 1-0 sulla Juventus Next Gen grazie alla rete di Orlando. Appuntamento fissato: venerdì 24 ottobre alle ore 20:30 allo Zaccheria. Foggia-Altamura non sarà solo un derby, ma una partita dal sapore speciale. (Ph. Federico Antonellis/Calcio Foggia 1920).

T.L.



Pubblicato il 23 Ottobre 2025