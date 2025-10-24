Foggia-Altamura, è tempo di derby: Mangia cerca il colpaccio allo “Zaccheria

Il piatto piange nella graduatoria di rendimento esterno, perché il Team Altamura finora ha raccolto soltanto tre punti lontano da casa, frutto di tre pareggi e due sconfitte che valgono il penultimo posto provvisorio in questa speciale classifica. Per fortuna, però, i murgiani tra le mura amiche hanno un rendimento decisamente più alto. Serve questa sera, nella sfida dello “Zaccheria” alle 20.30 valida per l’undicesima giornata di Serie C, invertire la rotta e cominciare a vincere anche in trasferta. Non sarà semplice, perché dall’altra parte ci sarà un Foggia galvanizzato dal successo ottenuto la scorsa settimana contro il Casarano. L’Altamura, però, contro il Picerno ha fornito una delle migliori prestazioni stagionali, dimostrando di essere in crescita e di potersela giocare contro chiunque. Palla al centro e sarà poi il campo a decretare il verdetto finale, se vincitore o pareggio. In classifica i biancorossi vantano una sola lunghezza in più dei rossoneri, undici punti complessivi, con tre reti segnate in più ma anche due subite in più: 17 contro le 15 del Foggia guidato da Delio Rossi. Tutti elementi che lasciano prevedere una sfida equilibrata e tatticamente accorta, dove le due squadre potrebbero partire prudenti per poi tentare l’affondo nella ripresa. Molto dipenderà dall’andamento del match e dall’interpretazione delle prime fasi: se il piano gara dovesse richiedere maggiore aggressività sin da subito, allora si assisterebbe a un derby frizzante e ricco di emozioni. Il precedente dello scorso 6 gennaio, finito 2-0 per l’Altamura con le reti di Leonetti e Grande, pesa ancora nella memoria dei tifosi, ma questa sera sarà tutta un’altra storia. Un pareggio, va detto, non dispiacerebbe a nessuna delle due squadre, ma una vittoria in uno scontro diretto del genere darebbe slancio e fiducia per la seconda parte del girone d’andata, con lo sguardo già rivolto al ritorno. Mangia dovrebbe confermare il suo consueto 3-4-3 con il ballottaggio tra Zazza e Poli per una maglia accanto a Silletti e Lepore nel terzetto difensivo; a centrocampo spazio a Grande, Dipinto, Nazzaro e Mogentale, mentre in avanti agirà Simone, in grande condizione, supportato da Rosafio e Curcio, entrambi certi di una maglia da titolare. Per Curcio, inoltre, sarà una gara speciale perché ritrova il Foggia da ex dove è stato anche il capitano. Come ex nelle fila dell’Altamura c’è anche Gianni Iurino, preparatore in prima e anche mister in seconda della squadra per qualche giornata, e infine il ds Matteo Lauriola che subentrò a Belviso. Fischio d’inizio alle 20.30. Dirige l’incontro il signor Castellano della sezione di Napoli. (Ph. F. De Leo/ Team Altamura).



