Si alza stasera alle 20.30, sotto i riflettori dello stadio “Pino Zaccheria”, il sipario sul nuovo corso rossonero targato De Vitto-Casillo. Dopo le dimissioni di Gaetano Auteri e la separazione dal direttore sportivo Alex Casella, il Foggia volta definitivamente pagina e si affida a una coppia di provata esperienza per rilanciare le proprie ambizioni: Emanuele Troise in panchina e Ivano Pastore dietro la scrivania. Un esordio subito carico di significati e incroci del destino, visto che di fronte ai satanelli ci sarà quella Casertana in cui entrambi i neo-arrivati hanno lasciato un segno importante nel loro percorso professionale. I campani rappresentano la classica mina vagante del girone: attualmente decimi in classifica e finora al di sotto delle aspettative della vigilia, i falchetti restano comunque un avversario temibile, potendo contare su un reparto avanzato guidato dal capocannoniere del torneo, già a quota otto reti. La società dauna ha formalizzato il doppio innesto nella giornata di mercoledì, gettando subito le basi per un progetto a medio-lungo termine con accordi validi fino al 30 giugno 2027. Il primo annuncio del pomeriggio ha riguardato Ivano Pastore, cui è stata affidata la piena responsabilità dell’intera area tecnica. Nato a Salerno il 2 dicembre 1970, il nuovo uomo mercato rossonero porta in dote un bagaglio dirigenziale di primissimo piano, maturato tra Serie A, Serie B e Lega Pro. La sua ascesa inizia nel biennio 2010-2012 alla Nocerina, dove conquista una storica promozione in cadetteria vincendo sia il campionato di Prima Divisione sia la Supercoppa di Lega Pro. Dopo l’esperienza da direttore sportivo alla Viterbese tra il 2016 e il 2018, coronata dalla qualificazione ai play-off nazionali, entra nello scouting internazionale dell’AC Milan per monitorare talenti in Europa e nel mondo. Nella stagione 2020/2021 guida l’area tecnica proprio della Casertana in Serie C centrando gli spareggi promozione, prima di passare all’Ascoli in Serie B, dove dal 2021 al 2023 ricopre gli incarichi di responsabile dell’area scouting e collaboratore tecnico. Nelle ultime annate ha infine svolto il ruolo di direttore generale all’AC Prato nel 2023/2024 e di dirigente dell’area tecnica al Catania FC dal 2024 al 2026. Poche ore dopo l’ufficialità del direttore sportivo, sempre nel tardo pomeriggio di mercoledì, è arrivata anche la firma del nuovo allenatore Emanuele Troise, legato anche lui al club rossonero fino al 2027. Nato a Volla, in provincia di Napoli, il 10 febbraio 1979, Troise vanta un passato importante da calciatore con le maglie di Napoli, Bologna, Salernitana e Ternana. Appesi gli scarpini al chiodo, intraprende la carriera in panchina nel 2012 come vice allenatore del Latina e, dopo una parentesi nello staff tecnico del Bologna, si lega a doppio filo proprio alla Casertana: guida dapprima la formazione Berretti, poi l’Under 17 nella stagione 2016/2017 e infine la Primavera dal 2017 al 2020, conquistando una brillante promozione in Primavera 1 nel 2018/2019. Il debutto tra i professionisti come primo allenatore arriva nel 2020/2021 sulla panchina del Mantova in Serie C, cui seguono due ottime stagioni in Serie D alla guida della Cavese, dal novembre 2021 al giugno 2023, chiuse entrambe al secondo posto. Nell’ottobre 2023 torna in terza serie subentrando al Rimini e trascinando i romagnoli fino ai play-off. Dopo l’esperienza ad Arezzo nella stagione 2024/2025 fino al mese di febbraio, nell’ultima annata, dal settembre 2025 al giugno 2026, ha guidato il Lumezzane fino al settimo posto nel Girone A di Serie C, conquistando nuovamente l’accesso agli spareggi promozione. Ora, archiviate le presentazioni, la parola passa inevitabilmente al campo: allo “Zaccheria” è già tempo di esami per la nuova era del Foggia.



Pubblicato il 27 Novembre 2026