Foggia, al “San Nicola” serve l’impresa per scacciare la crisi e blindare Auteri

È una vigilia ad altissima tensione quella che accompagna il Calcio Foggia 1920 verso il derby d’Apulia di sabato alle 17:30 contro il Bari. La sconfitta interna contro il Barletta allo “Zaccheria”, la terza nelle ultime cinque uscite, ha lasciato scorie pesanti sull’ambiente rossonero. Mister Gaetano Auteri, nonostante il progetto biennale sottoscritto in estate con la proprietà Casillo-De Vitto, si gioca una fetta importante del proprio futuro su una panchina diventata improvvisamente bollente. La società valuterà con estrema attenzione l’esito del match: un ulteriore passo falso potrebbe aprire scenari imprevisti e ribaltoni tecnici. Il nodo principale resta però psicologico e tattico. Il tecnico siciliano, che nelle ultime settimane ha più volte pungolato e criticato pubblicamente il gruppo, rischia di aver incrinato la fiducia dei suoi uomini.

Al “San Nicola” occorrerà ritrovare compattezza, carattere e personalità: al di là della scelta tra difesa a tre o a quattro, ciò che farà davvero la differenza sarà l’approccio mentale sin dal primo minuto. Per invertire la rotta, Auteri potrebbe affidarsi all’esperienza e alla qualità di elementi come Haoudi e Luciani, pronti a garantire maggiore incisività e imprevedibilità a una manovra apparsa troppo sterile nelle ultime apparizioni. La storia, del resto, racconta quanto sia arduo espugnare il capoluogo barese. Nei precedenti in trasferta, infatti, il Foggia ha vinto soltanto tre volte: in Coppa Italia nell’agosto 2015, e ancora più indietro in campionato nel 1997 e nel marzo del 1992, a fronte di 10 pareggi e 10 sconfitte.

Allargando lo sguardo al bilancio complessivo delle sfide tra i dauni e i galletti, i numeri restano comunque equilibrati, con 16 vittorie rossonere, 16 pareggi e 19 successi biancorossi. L’ultimo incrocio risale al 2021, quando a prevalere fu il Bari per 1-0 nel secondo turno playoff del girone: sulla panchina dei padroni di casa sedeva proprio Auteri. Stavolta al tecnico servirà un’impresa contro il suo stesso passato, un’esperienza in cui non riuscì a incidere e dove quella vittoria nel derby si rivelò effimera, vista l’immediata eliminazione nel turno successivo per mano della Feralpisalò.

Sul campo, intanto, l’operazione derby è scattata mercoledì a “Croci Nord” con una seduta di riattivazione atletica. Dall’infermeria filtrano segnali contrastanti: capitan Davide Di Pasquale prosegue le terapie, mentre Michele Bigonzoni lavora in differenziato ed è vicino al rientro in gruppo, così come Filippo Berra, impegnato in un programma personalizzato. Si attende invece l’esito degli esami strumentali per Gianluca Saro. La preparazione proseguirà oggi e venerdì con due allenamenti mattutini a porte chiuse.

A dirigere l’atteso incrocio della quattordicesima giornata sarà Domenico Castellone della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Andrea Mastrosimone di Rimini, con Bruno Spina di Barletta nel ruolo di quarto ufficiale. Vincere sarà l’unica medicina per riscattarsi e non perdere terreno dalle dirette concorrenti. La classifica vede infatti i rossoneri all’attuale quintultimo posto, appaiati al Casarano, messo peggio per differenza reti, ma alle spalle di Barletta e Salernitana, che vantano una migliore differenza reti, con i biancorossi della Città della Disfida forti anche del vantaggio negli scontri diretti. (Ph. A.Iodice/SS Barletta).



Pubblicato il 13 Novembre 2026