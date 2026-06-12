AttualitàPrimo Piano

Foggia, 17enne muore investito da auto: rientrava a piedi da una festa

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un giovane di 17 anni, di Sannicandro Garganico, in provincia di Foggia, è morto questa notte dopo essere stato investito da un'automobile mentre percorreva la strada a piedi al lato della carreggiata. Aveva partecipato a una festa. E' accaduto sulla strada provinciale per Torre Mileto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Anche il giovane che era alla guida dell'auto e che lo ha investito aveva partecipato alla festa in una sala ricevimenti lì vicino.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Thailandia, morta a 47 anni la principessa Bajrakitiyabha: era la prima figlia del re

20 minuti fa

Procida, aggredisce la dirigente scolastica dopo aver registrato riunione di nascosto: arrestato un 47enne

40 minuti fa

Estate, sole e caldo sull’Italia: balzo delle temperature nel weekend

1 ora fa

‘Caro Presidente, ti racconto’, lo speciale Mediaset che ricorda Silvio Berlusconi

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio