Focus sui diritti civili: un appuntamento per la città e per la grande storia

Un appuntamento per la città e per la grande storia, capace di smuovere le coscienze e fare memoria, all’insegna dei diritti civili, con lo sguardo verso gli ultimi, lanciando un ponte tra passato e presente, nel ricordo Nicola Sacco e di Bartolomeo Vanzetti, i due emigranti italiani ingiustamente condannati a morte e uccisi negli Stati Uniti d’America il 23 agosto 1927: divenuti simbolo della lotta per la libertà ed i diritti civili in tutto il mondo.

Organizzato dall’associazione culturale “Sacco e Vanzetti – ODV” presieduta dal dottor Matteo Marolla, con il patrocinio del Comune di Torremaggiore, il “Sacco e Vanzetti Memorial Day 2023”, ha visto gli interventi di Matteo Marolla, Presidente dell’ associazione Sacco e Vanzetti ODV, Emilio di Pumpo, Sindaco di Torremaggiore, Ilenia Coppola, Assessore associazionismo al Comune di Torremaggiore, Don Renato Borrelli, per il Movimento Agende Rosse, Alba Bonetti, Presidente Amnesty International Italia, Domi Bufi, Responsabile Amnesty Internation Puglia e Matera, Claudia Pinelli, figlia dell’anarchico assassinato Pino Pinelli, Menin Hubert Don, studente atleta vittima di pregiudizi razziali, Totò Caggese, associzione Il Venerdì Libertario, che insieme hanno toccato i temi della lotta contro la pena di morte nel mondo e contro tutte le pene di morte comprese quelle da fame e da ingiustizie, l’importanza della Memoria per costruire una società migliore, l’importanza dell’educazione alla legalità per l’affermazione della cultura del rispetto e dei diritti, e l’importanza della diffusione dei valori di pace ed umanità.

Sempre vivo il ricordo di Fernanda Sacco, storica Presidente Onoraria e Fondatrice dell’associazione, nipote di Nicola Sacco.Non sono mancati momenti artistici a celebrare la memoria di Sacco e Vanzetti, con la presentazione in anteprima del brano Nick e bart – Canzone per Sacco e Vanzetti, scritto e interpretato dal cantautore sanseverese Nazario Tartaglione.

Per la poesia l’autore torremaggiorese Andrea Maiorano ha interpretato i versi di non e’ solo un ricordo, dedicato ai due emigranti italiani e alla loro attualità.



Pubblicato il 30 Agosto 2023