Fmi all’Italia: “Debito molto alto, più ambizione nel taglio deficit”

(Adnkronos) –

Il debito in Italia ''è ancora molto alto''. Lo afferma il vice capo dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, Helge Berger, nel corso della presentazione dell'outlook sull'Europa. ''Il deficit è ancora più alto di quanto dovrebbe essere'' rileva. ''La chiave per Paesi come l'Italia e altri, che hanno alti livelli di debito, è di essere un po' più ambiziosi rispetto a una riduzione solo graduale del deficit''. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Ottobre 2024