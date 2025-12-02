Auto e Moto

Flying Flea, il marchio di mobilità urbana elettrica firmata Royal Enfield

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Royal Enfield
FF.S6 è equipaggiata con un motore elettrico dalla coppia esuberante e sospensioni a lunga escursione, abbinati a una sella in stile enduro e alla modalità di guida fuoristrada con ABS disattivabile. La nuova Scrambler richiama l’eredità delle storiche Flying Flea, progettate per essere leggere e adatte a ogni terreno. Il guscio della batteria in magnesio alettato – concepito per contenere il peso e ottimizzare il raffreddamento – riprende la filosofia del marchio, combinando richiami vintage e soluzioni ingegneristiche moderne. Il design include un display rotondo touch ad alta risoluzione, che integra funzioni di navigazione, connettività e gestione del veicolo, mantenendo un’estetica ispirata alle moto originali. Il sistema è basato sul processore Qualcomm Snapdragon QWM2290, sviluppato per veicoli a due ruote, e offre connettività 4G, Bluetooth e Wi-Fi. È presente inoltre anche un pulsante di assistenza vocale collegato allo smartphone. Il lancio della FF.S6 è previsto per la fine del 2026. 
—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

CUPRA Raval: in arrivo una nuova compatta elettrica urbana

10 minuti fa

Citroen C3 Aircross N1: il nuovo B-SUV per i professionisti

10 minuti fa

Bugatti Bolide: l’ultimo capitolo di un’icona da pista

10 minuti fa

Alfa Romeo, per Giulia e Stelvio una ‘Collezione’ nel segno del Quadrifoglio

19 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio