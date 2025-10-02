Attualità

Flotilla, una barca verso Gaza? Mikeno non si ferma

Una barca della Flotilla verso Gaza? Mikeno, a quanto pare, non si è fermata. Israele ha intercettato sostanzialmente tutta la flotta della Global Sumud Flotilla e le imbarcazioni sono destinate ad approdare nel porto israeliano di Ashdod dopo aver modificato la propria rotta. Secondo il tracker abbinato al sito della Flotilla, che documenta gli spostamenti delle imbarcazioni attraverso il Mediterraneo, c'è ancora una 'traccia blu', che identifica una navigazione ancora attiva. A giudicare dalla mappa dinamica, la barca spagnola Mikeno ha raggiunto il mare davanti alla costa di Gaza. Secondo informazioni diffuse sui social e non confermate da Israele, Mikeno sarebbe arrivata a 9 miglia nautiche dalla costa. 
