Flotilla, Schlein e Conte: “Governo protegga la missione”

(Adnkronos) – Elly Schlein e Giuseppe Conte, segretaria del Pd e leader del M5S, incontrano rappresentanti italiani della Global Sumud Flotilla, il gruppo di navi diretto verso Gaza con l'obiettivo dichiarato di interrompere l'''assedio'' di Israele. "Abbiamo incontrato le portavoci italiane della Flotilla. Le abbiamo ascoltate e nel rispetto dell'autonomia della Flotilla abbiamo ribadito il nostro supporto, così come l'auspicio che il canale di dialogo tra Flotilla e Patriarcato latino rimanga aperto per assicurare l’obiettivo di far arrivare gli aiuti a Gaza creando un corridoio umanitario permanente e tutelando l’incolumità degli attivisti a bordo", dice Schlein. “Il Governo italiano -aggiunge la leader Dem- faccia tutto quanto in suo potere per proteggere l'incolumità di questa missione pacifica e umanitaria. Chi sta violando il diritto internazionale è Netanyahu e non certo questi attivisti che vanno protetti da parte dei Governi, anche mandando una missione di scorta europea, e chiediamo al Governo italiano di farsene promotore e di agire per l’apertura di un canale umanitario permanente per portare gli aiuti indispensabili alla popolazione palestinese". "Ho incontrato una delegazione dei rappresentanti italiani della Global Sumud Flotilla, ai quali ho rinnovato tutto il sostegno della comunità del Movimento 5 Stelle. Rispettiamo la loro decisione di continuare a navigare verso Gaza in acque territoriali palestinesi e non israeliane, come in troppi continuano a dire", dice Conte, che ha incontrato la portavoce della Flotilla Maria Elena Delia con il capogruppo alla Camera, Riccardo Ricciardi. "Chi ha intrapreso questa meritevole missione -prosegue l'ex premier- ha tutto il nostro sostegno perché mira solo a ottenere il rispetto del diritto internazionale e la garanzia della propria sicurezza. Il significato della Flotilla non si esaurisce nella pur rimarchevole intenzione di portare aiuti a un popolo sottoposto a un genocidio, ma assume un potentissimo significato simbolico. È importante ottenere corridoi permanenti per portare aiuti umanitari al popolo palestinese". "Il Governo smetta di gettare fango su cittadini italiani che hanno il coraggio di fare quello che Meloni non ha voluto fare e garantisca loro la necessaria protezione. È ora che il nostro Paese e l’Unione europea -conclude Conte- riconoscano il genocidio di fronte al quale ci troviamo e prendano tutte le conseguenti misure per fermare il Governo di Israele”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Settembre 2025