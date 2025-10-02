Attualità

Flotilla, manifestazioni pro Pal in tutta Italia. Occupata l’Università Statale di Milano

(Adnkronos) – Da ieri sera proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. A Milano è stata occupata l'università Statale, a Genova sono stati bloccati i varchi portuali, a Firenze gli studenti di alcuni licei non sono entrati in classe e sono scesi in piazza.  "Al momento stazioni, autostrade, porti e aeroporti non segnalano problemi, ci sono preannnuci del blocco del porto di Livorno piuttosto che della Firenze-Pisa-Livorno, però sono minacce". E' quanto ha rassicurato il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, a Rtl 102,5, a proposito di possibili disagi alla mobilità dopo le manifestazioni pro Pal e per la Global Sumud Flotilla di ieri sera in diverse città italiane, a cominciare da Roma. 
Pubblicato il 2 Ottobre 2025

