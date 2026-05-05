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Flotilla, i due attivisti arrestati restano in carcere: tribunale Israele proroga di sei giorni la detenzione

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(Adnkronos) – Il tribunale di Ashkelon ha approvato una proroga di sei giorni della detenzione dei due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati, Saif Abukeshek e Thiago Avila, accogliendo la richiesta della polizia israeliana. Lo riporta il sito di Haaretz spiegando che i due restano in carcere almeno fino a domenica. Il brasiliano Avila e Abu Keshek, cittadino spagnolo-svedese di origine palestinese, sono considerati i leader della missione destinata a rompere il blocco navale imposto da Israele alla Striscia di Gaza e per questo sono gli unici due detenuti in Israele sui 172 intercettati dalla marina militare al largo di Creta la scorsa settimana. "Il tribunale ha autorizzato la loro detenzione fino a domenica mattina", ha dichiarato Miriam Azem, coordinatrice per la difesa dei diritti umani a livello internazionale presso l'ong israeliana Adalah. Gli attivisti sono sospettati da Israele di aver aiutato il nemico in guerra, di aver avuto contatti con un agente straniero, di appartenere a un'organizzazione terroristica e di averle fornito servizi, nonché di aver trasferito beni a un'organizzazione terroristica.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Maggio 2026

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