Attualità

Flotilla, giornalista Saverio Tommasi tra le persone fermate da Israele

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, è tra le persone che sono state fermate da Israele nell'ambito dell'intercettazione delle barche della Global Sumud Flotilla. Lo fa sapere il direttore della testata Francesco Cancellato che dice: "Non sappiamo quando avremo sue notizie, probabilmente il suo telefono e il suo computer non sono più con lui. Noi ci attiveremo immediatamente con il ministero degli Esteri e con i corpi diplomatici per capire cosa succede al nostro giornalista".  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Champions League, Napoli-Sporting Lisbona 2-1

16 minuti fa

Champions, Villarreal-Juve 2-2: ancora un pareggio bianconero

24 minuti fa

Tre membri di Hamas arrestati a Berlino: “Volevano colpire siti ebraici”

57 minuti fa

Flotilla, Cgil: “Sciopero generale il 3 ottobre”. Salvini valuta precettazione

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio