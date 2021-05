Flc Cgil Puglia, 206.391 domande per il personale Ata

In Puglia, complessivamente, sono 206.391 le persone che hanno presentato domanda per candidarsi all’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il personale Ata, tra cui ci sono i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico.

Nello specifico, gli aspiranti sono 81.287 a Bari, 21.468 a Brindisi, 32.777 a Foggia, 38.798 a Lecce e 32.061 a Taranto.

Hanno potuto inserire fino a un massimo di 30 scuole e a breve, secondo il punteggio, rientreranno in graduatorie utili a coprire le supplenze temporanee a partire già dal prossimo anno scolastico. Poichè con una sola domanda è stato possibile chiedere più profili, nella nostra regione ci sono state quasi mezzo milione di candidature (468.823), calcola la Flc Cgil Puglia il cui segretario, Claudio Menga, spiega: “Il nostro quotidiano lavoro di supporto nella compilazione delle domande ci ha permesso di osservare come, in questa tornata di aggiornamento delle graduatorie, il numero di aspiranti che hanno deciso di candidarsi perchè‚ hanno perso il lavoro sia aumentata vertiginosamente rispetto a tre anni fa”. “Abbiamo spesso assistito professionisti di età medio alta – sottolinea – con diversi titoli di studio ulteriori rispetto a quelli d’accesso richiesti, che hanno tentato questa strada non avendo alcuno sbocco e alcuna prospettiva nel proprio campo lavorativo”.

In questo anno scolastico – evidenzia la Flc Cgil – l’unico sollievo è rappresentato dai 4.550 contratti a tempo determinato di collaboratori scolastici che sono stati attivati nelle scuole pugliesi con il cosiddetto organico Covid.

Condividi sui Social!