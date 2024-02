Flavio Insinna e il messaggio per Fabrizio Frizzi: “Non andremo a fare festa ma tu ci sei sempre”

(Adnkronos) – "Cinque Febbraio. lo so che stasera non andremo a fare festa ma Tu ci sei sempre. Ciao Fratellone". Così in un messaggio sui social Flavio Insinna ricorda il compleanno di Fabrizio Frizzi, pubblicando a corredo del post la fotografia di una tazza stretta tra le mani dov'è stampata la foto del compianto conduttore morto 6 anni fa all'età di 60 anni. Sullo sfondo un quadro con un mare azzurrissimo e due barchette a vela che viaggiano appaiate. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Febbraio 2024