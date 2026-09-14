‘Fitwalking for Ail’, insieme per la ricerca e l’assistenza ai pazienti ematologici

(Adnkronos) – Domenica 27 settembre torna l’appuntamento con la Fitwalking for Ail, la camminata solidale non competitiva organizzata dall'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma per raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Fitwalking for Ail, giunta alla 10ma edizione e nata per celebrare la Giornata mondiale della leucemia mieloide cronica, continua a crescere in tutta Italia tornando protagonista in ben 40 città, da nord a sud, nell’ultimo fine settimana di settembre. L'iniziativa farà tappa a: Alessandria, Ascoli Piceno, Benevento, Caltanissetta, Campobasso il 20/9; Candelo (Biella), Ceglie Messapica (Brindisi) il 04/10; Cosenza, Frosinone, Genova, Grignano Polesine (Rovigo), Grosseto, Grottaglie (Taranto), Imperia, L’Aquila, Latina, Livorno, Messina, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma il 26/09; Pesaro, Polla (Salerno) il 26/09; Portocannone (Campobasso), Ragusa, Reggio Calabria, Roma e Salerno il 4/10; Savona, Siena, Siracusa, Teramo, Terranuova Bracciolini (Arezzo), Torino, Trani, Trapani, Trieste, Turriaco (Gorizia) il 26/09. Giovedì 24 settembre a Roma alle ore 11,30, presso il Circolo del Tennis (viale dei Gladiatori, 31) si terrà la Conferenza stampa nazionale per presentare l'appuntamento associativo che continua a crescere di anno in anno, alla presenza di rappresentanti Ail, importanti ematologi e istituzioni. Anche quest’anno la Fitwalking for Ail – informa una nota – rientra tra le attività legate al progetto Ambiente e Salute. Secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, infatti, un approccio integrato che comprende l’ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del contesto territoriale è l’unico possibile per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale. Per tutta la giornata, sarà possibile testimoniare la solidarietà ai pazienti ematologici postando sui canali social di Ail una foto o un video con l’hashtag #versonuovitraguardi. Ogni partecipante iscritto riceverà un kit da utilizzare durante la camminata solidale. La quota di partecipazione alla Fitwalking for Ail è di 10 euro. La Fitwalking for Ail, che vede il patrocinio di Aeronautica Militare, Stato Maggiore della Marina, Coni– Comitato olimpico nazionale italiano, Sport e Salute, Atletica italiana – Federazione italiana di atletica leggera, Cip – Comitato italiano paralimpico, Aia – Associazione italiana arbitri, Aics – Associazione italiana cultura sport, Csi – Centro sportivo italiano e Fiasp – Federazione italiana amatori sport per Tutti, è un’importante iniziativa per raccontare i risultati raggiunti e le ulteriori prospettive nella cura dei tumori del sangue e per informare i pazienti affetti da queste patologie sulla possibilità di condurre una vita attiva e incoraggiarli quindi alla pratica dello sport. L’iniziativa di sensibilizzazione, nata nel 2017, continua a essere una speciale occasione per i pazienti e gli ex pazienti per trascorrere una giornata all’aria aperta, facendo movimento e attività fisica. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere sempre nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più curabili. Da oltre 55 anni Ail, con le sue 83 sezioni provinciali e gli oltre 18.000 volontari in tutta Italia -riferisce la nota – promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assiste i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo percorso della malattia, offrendo loro servizi, conoscenza e comprensione. Il Fitwalking è una forma di praticare il cammino alla portata di tutti. Il termine inglese significa letteralmente “camminare per la forma fisica”; è il denominatore comune per tutte le attività motorio-sportive, per il tempo libero e per il relax, per il divertimento, per il fitness, per la salute e per il benessere. Avvicinarsi alla tecnica del fitwalking – concldue la nota – significa rendere il modo di camminare sufficientemente efficace da potersi muovere a una elevata velocità mantenendo una gestualità naturale. Partner istituzionale della manifestazione: UniCredit; partner tecnico Apeo (Associazione professionale di estetica oncologica), Decathlon, Healthy Virtuoso. L'iniziativa è resa possibile grazie al contributo non condizionante di Gsk, Cbi, Kyowa Kirin, Pfizer, Sanofi e al sostegno di Colussi Group, Esselunga, Kellanova,

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Pubblicato il 14 Settembre 2026