Fisco, Meloni: “Deve aiutare la società, non soffocarla”

(Adnkronos) – "Il sistema fiscale non deve soffocare la società, ma aiutarla a prosperare. Non la deve opprimere ma deve chiedere il giusto e utilizzare le risorse come un buon padre di famiglia, con buonsenso e senza gettare i soldi dalla finestra, che è quello che abbiamo tentato di fare in questi anni". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni agli Stati generali dei commercialisti dove ha ricevuto una standing ovation. "Mi imbarazzate, mi imbarazzo", ha detto di fronte agli applausi. "La riforma fiscale ha l'obiettivo di tagliare le tasse in modo equo e sostenibile", ha quindi sottolineato Meloni aggiungendo: "Se le dovessi dare un titolo direi: meno burocrazia e più fiducia nei cittadini". Con la riforma "intendiamo concentrarci sul ceto medio, che è la struttura portante del sistema produttivo italiano – ha affermato Meloni – Vogliamo lavorare per rendere il sistema più equo". "A chi ci accusa di aiutare gli evasori rispondiamo con i fatti, che non possono essere smentiti. Il governo ha raggiunto i risultati migliori nella storia all'evasione", ha detto ancora la premier, sottolineando: "Chi vuole fare il furbo non ha spazi e chi è onesto ma è in difficoltà deve essere messo nelle condizioni di pagare quello che deve. I numeri parlano chiaro". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Giugno 2025