Firmati i primi 17 nuovi contratti dei dipendenti assunti tramite mobilità

Sono stati sottoscritti, presenti l’assessora al Personale Daniela Patano e il dirigente Giuseppe Marchitelli, i contratti di lavoro a tempo indeterminato e pieno dei dipendenti dell’amministrazione comunale assunti mediante le procedure di mobilità avviate con le determine n. 1896 del 28 novembre scorso e n. 2051 del 13 dicembre. Sono 17 le nuove unità assunte per vari profili professionali, ed entro la fine dell’anno si procederà con l’assunzione – sempre attraverso la mobilità – di ulteriori 10 unità. Ancora, i posti che erano stati assegnati con questa procedura e non ricoperti saranno recuperati attraverso le procedure concorsuali in corso.

Ieri mattina è stato anche sottoscritto il contratto del nuovo dirigente dell’Area Tecnica, reclutato ai sensi dell’ex art. 110 del Testo Unico Enti Locali (TUEL): l’ing. Tullio Daniele Mendolicchio per i prossimi tre anni dirigerà l’Area 6 Urbanistica e Lavori Pubblici, fino all’altro ieri diretta ad interim dall’ing. Saverio Longo.

“Stiamo procedendo con quanto programmato nel Piano assunzionale dell’Ente, mantenendo tutti gli impegni assunti con la comunità. Ringrazio quante e quanti in questi mesi, e in queste ultime settimane in particolare, si sono impegnate ed impegnati con abnegazione e dedizione, supplendo a carenze di organico che le nuove unità professionali in arrivo dovranno ammortizzare per garantire un ulteriore salto di qualità nelle prestazioni e nei servizi erogati, per quantità e qualità” il commento dell’assessora Daniela Patano.

“Ringrazio i dipendenti neoassunti per l’interesse mostrato verso il nostro ente e per le motivazioni mostrate nei colloqui selettivi. Già formati, potranno mettere già nell’immediato le competenze e la professionalità maturate al servizio dei cittadini” le parole del dirigente Giuseppe Marchitelli.



Pubblicato il 17 Dicembre 2024