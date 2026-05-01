Firmati i contratti per sei neo-assunti a tempo pieno e indeterminato

Nella Sala Giunta di Palazzo di Città a Foggia hanno firmato ieri il contratto a tempo pieno e indeterminato sei vincitori delle procedure concorsuali bandite dall’Amministrazione comunale nell’ottobre dello scorso anno e concluse nei mesi scorsi. Alla firma erano presenti il dirigente del Servizio Personale Giuseppe Marchitelli e i dipendenti che hanno seguito l’intero iter amministrativo. Sono entrati ufficialmente in servizio un funzionario avvocato, risultato vincitore della selezione che ha coinvolto 49 candidati, con 12 ammessi alla prova orale sostenuta il 27 febbraio scorso; un funzionario contabile, tra i due vincitori del concorso che ha registrato 76 partecipanti alla prova scritta e 10 ammessi all’orale del 26 febbraio; due funzionari insegnanti, nell’ambito della selezione che ha visto 95 concorrenti e quattro vincitori complessivi; e due addette ai servizi generali per l’infanzia, dopo la prova scritta sostenuta il 19 gennaio da 28 candidati.

Gli altri vincitori delle procedure concorsuali firmeranno il contratto nelle prossime settimane. “Ringrazio il Servizio Personale per l’impegno profuso e per la gestione di procedure concorsuali complesse, svolte in completa trasparenza con l’obiettivo di incrementare le risorse umane del Comune con personale meritevole e preparato, colmare lacune nell’organico ed aumentare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi da erogare alla collettività”, sottolinea l’assessora al Personale Daniela Patano.



Pubblicato il 1 Maggio 2026