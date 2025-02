Firenze, monossido dalla stufa di un camper: morto un uomo, ricoverata una donna

(Adnkronos) – Un uomo è stato trovato morto all'interno di un camper a Firenze. Quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, intorno alle 18,25, è subito emersa la presenza di monossido causato dalla stufa a gas del camper. Il mezzo si trovava all'interno del parcheggio di fronte al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi, in viale Pieraccini. I soccorritori hanno aperto le porte e fatto ingresso all’interno del veicolo trovando insieme all'uomo anche una donna che si è salvata ed è stata subito trasportata al pronto soccorso. Per l'uomo invece non c'è stato nulla da fare: il medico non ha potuto far altro che costatarne il decesso. Sul posto anche la Polizia di Stato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Febbraio 2025