Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da coltello

(Adnkronos) – Due coniugi sono stati trovati morti oggi, domenica 30 novembre, nella loro abitazione a Firenze, in via Giampaolo Orsini, con ferite compatibili con un'arma da taglio. Entrambi italiani, l'uomo aveva 74 anni, mentre la moglie 68.  Sul posto i carabinieri che stanno indagando sulla dinamica della tragedia accaduta nel quartiere storico di Gavinana. Gli accertamenti sono ancora in corso e non è esclusa alcuna ipotesi.  
Pubblicato il 30 Novembre 2025

