Firenze, coppia fa sesso in auto durante la tempesta: 10mila euro di multa

(Adnkronos) – Una coppia si è appartata in auto a Firenze la notte scorsa durante il maltempo vicino alla Questura del capoluogo toscano. Secondo quanto riporta 'La Nazione' una pattuglia li avrebbe notati e, dopo un controllo, per i due sarebbe scattata la multa per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza. La donna di 23 anni del viterbese e il suo compagno di 21 anni, originario di Livorno, dovranno pagare 10mila euro, tanto gli è costata la notte di passione durante il maltempo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Novembre 2023