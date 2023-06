Firenze, bambina di 5 anni scomparsa: ricerche in corso

(Adnkronos) – Ancora nessuna notizia della bambina di 5 anni di origine peruviana scomparsa da ieri pomeriggio a Firenze. La piccola, di nome Cataleya, vive con la madre nell'ex Hotel Astor, al momento occupato da diverse famiglie: a scoprire la scomparsa è stata la stessa madre rientrando dal lavoro. Le ricerche della piccola – che secondo quanto riferito sui social dai suoi parenti indossava una polo bianca e pantaloni viola – si sono concentrate nell'area di Novoli Come spiegano all'Adnkronos i carabinieri del capoluogo toscano "abbiamo subito attivato il piano per le persone scomparse e messo in campo tutte le forze disponibili. Siamo attivi con le unità cinofile ma si sono mossi anche privati cittadini che ci affiancano nelle ricerche". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Giugno 2023