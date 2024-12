Firenze, accoltellato durante lite in strada: morto 17enne

(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è morto accoltellato a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. A quanto si apprende il giovane sarebbe stato ferito durante una lite in strada. Le indagini, ancora in corso, sono condotte dai carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Dicembre 2024