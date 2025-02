Firenze, a settembre nuovo Medical center Synlab con area per salute femminile

(Adnkronos) – Aprirà le porte a settembre il nuovo Centro medico Synlab Manifattura Firenze, il più grande realizzato dal gruppo Synlab in Italia che rafforza così la propria capacità di integrarsi al sistema sanitario regionale, fornendo prestazioni anche in convenzione, in maniera complementare all'offerta dalla sanità pubblica, confermandosi ancora una volta leader nella fornitura di servizi di diagnostica medica. "Meno di 2 anni fa posavamo la prima pietra di questo ambizioso progetto che tra qualche mese aprirà le porte ai cittadini fiorentini e non solo, nei tempi previsti. Sarà un luogo accogliente, funzionale e inclusivo che si prenderà cura della salute dei fiorentini, grazie all'eccellenza medica di Synlab e in collaborazione con il servizio sanitario pubblico". Così Andrea Buratti, Ceo di Synlab Italia, ha commentato l'avanzamento dei lavori e le novità che interessano il nuovo polo della salute, questa mattina a Firenze, nel corso di un evento di presentazione a cui hanno partecipato anche Roberta Pasinetti, Head of Project & Construction, Management e Ceo di Manifattura. Il centro, che avrà una superficie di circa 4mila metri quadrati – si legge in una nota – sorgerà all'interno del nuovo building Bulk di Manifattura Tabacchi, uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana in Italia, ed è stato progettato in maniera innovativa e orientata al futuro, con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali. Dei 4 piani realizzati per un'offerta completa di percorsi multidisciplinari ambulatoriali, uno intero sarà riservato alla radiodiagnostica avanzata, con strumentazione ad elevatissima tecnologia, tra cui risonanza magnetica ad alto campo, Tac, mammografia e molto altro. Nel centro sono previsti inoltre: circa 40 ambulatori per prestazioni e visite specialistiche nelle principali branche; una parte dedicata alle analisi di laboratorio e un'area alla diagnostica endoscopica, dove poter eseguire, fra le altre, colonscopie e gastroscopie. L'organizzazione e le competenze specialistiche saranno anche particolarmente orientate alla diagnosi precoce e alla prevenzione delle patologie più comuni. Fiore all'occhiello della struttura sarà l'area 'Synlab Lei', pensata per prendersi cura della salute della donna in ogni fase della sua vita, grazie a un'équipe ultraspecialistica coordinata che comprende ginecologia, cardiologia, endocrinologia, nutrizione e molto altro. L'obiettivo è quello di costruire la salute della donna partendo dal suo benessere a 360 gradi, fisico, psichico e sociale, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, sulla base di un approccio di medicina di genere, cioè differenziato rispetto alle specificità del genere femminile. In Synlab Manifattura Firenze troveranno spazio anche le attività divulgative e informative gratuite rivolte alla cittadinanza, raccolte sotto la serie di eventi 'Synlab – La Salute in un talk', con un ricco calendario di incontri sulle più rilevanti tematiche di salute e benessere. Il Medical Center vedrà impiegate circa 100 persone tra liberi professionisti sanitari e dipendenti e in questi mesi saranno numerose le nuove figure che verranno inserite in organico: al momento sono aperte le candidature per l'area IT/Informatica e nei prossimi mesi si apriranno le selezioni anche per l'area front office e il personale sanitario. "L'apertura a settembre 2025 dell'innovativo Medical Center di Synlab rappresenta il compimento di un'ulteriore tappa nel percorso di rigenerazione di Manifattura Tabacchi – conclude Pasinetti – Il nuovo centro, polo all'avanguardia per la salute delle cittadine e dei cittadini, occuperà parte dell'edificio Bulk primo edificio di nuova costruzione realizzato all'interno dell'area della ex fabbrica. Progettato secondo i più alti standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, offrirà ambienti di lavoro tecnologici e flessibili non solo per i dipendenti ma anche per tutte le persone che usufruiranno dei servizi di prevenzione medica, diagnostica e cura messi a disposizione da Synlab". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Febbraio 2025