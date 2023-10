Firenze, 31enne travolta e uccisa da suocera sotto occhi della figlia

(Adnkronos) – Travolta e uccisa dalla suocera sotto gli occhi della figlioletta. La tragedia è successa in un parcheggio del centro storico di Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Martina Breschi, 31 anni, era scesa per aprire il portabagagli quando l'auto guidata dalla suocera 66enne ha ingranato la retromarcia investendola mortalmente. Intorno alle 16,30 di sabato 21 ottobre Martina Breschi, sposata con il figlio della conducente della vettura, si era recata a fare acquisti nei negozi con la suocera e la sua bimba di 2 anni dopo aver parcheggiato l'auto in via San Domenico, nei pressi dell'area pedonalizzata di piazza Serristori. Al termine dello shopping, la suocera si è messa al volante, mentre la nuora ha aperto il bagagliaio per riporre i pacchetti comprati poco prima. Per cause in corso di accertamento l'auto è partita in retromarcia e ha colpito in pieno la 31enne che è caduta a terra ed è stata travolta: è morta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi sanitari arrivati rapidamente sul luogo dell'incidente. La suocera, residente a Pistoia, sotto choc, è stata portata all'ospedale di Santa Annunziata a Bagno a Ripoli (Firenze) in codice giallo. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha attivato il supporto psicologico per il sostegno ai familiari delle vittime di incidenti stradali, con l'arrivo di due professionisti, in base al protocollo stipulato con l'Associazione Gabriele Borgogni e l'Ordine degli Psicologi della Toscana. La salma di Martina Breschi è stata trasferita a Prato, la sua città originaria, dove si terranno i funerali. Martina Breschi, nata nel 1992, risiedeva nel comune di Castelfranco Piandiscò (Arezzo) ma, secondo quanto si è appreso, trascorreva lunghi periodi a Londra ed era tornata in Valdarno per trovare i parenti e sembra per partecipate a una cerimonia. Sull luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Figline e Incisa Valdarno che hanno informato il pubblico ministero della Procura di Firenze per assumere le determinazioni del caso in relazione all'ipotesi di reato di omicidio stradale. La dinamica dell'incidente sarà oggetto di un rapporto che nelle prossime ore sarà consegnato al Pm. In base a una prima ricostruzione, sembra che l'auto fosse dotata del cambio automatico e che si sarebbe mossa in lieve discesa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Ottobre 2023